-BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIMIN NİHAİ PAZARLIK GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI ANKARA (A.A) - 16.08.2010 - Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'ye ait yüzde 80 oranındaki hissenin satış yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmeleri başladı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığında, Başkan Vekili Ahmet Aksu'nun komisyon başkanlığında yapılan ihaleye 7 firma katılıyor. İhalenin başlangıcında ihale usul ve yöntemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Aksu'nun verdiği bilgiye göre, ihalede tüm teklifler ABD doları cinsinden alınacak. Bir tur elemesiz kapalı yazılı teklif alınmasının ardından 3 elemeli tur yapılacak. Daha sonra açık artırmaya geçilecek. Açık artırma, belirlenen başlangıç tutarı üzerinden, artırım aralığıyla sürecek. -BAŞKENT DOĞALGAZ A.Ş- Bu arada, ikinci büyük doğalgaz dağıtım şirketi olan Başkent Doğalgaz A.Ş, 2037 yılına kadar geçerli olan 30 yıllık doğalgaz dağıtım lisansına sahip ve yaklaşık 1,2 milyon abonesi bulunuyor. Geçen yıl, 2,1 milyar metreküp doğalgaz satışı gerçekleştiren şirket, 8 bin 300 kilometre uzunluğunda boru hattına ve 1.012 adet doğalgaz dağıtım istasyonunu içeren bir şebekeyi yönetiyor. Şirket, hem abone sayısında hem de doğalgaz satış hacminde istikrarlı bir büyüme gösterirken, 2003 ve 2009 yılları arasında abone sayısı ve doğalgaz satış hacmindeki yıllık ortalama artış sırasıyla yüzde 9,7 ve yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. -İHALEYE KATILAN FİRMALAR- İhaleye katılan firmalar, şöyle: 1- MEKA, MMEKA Makina İthalat Paz. ve Tic. A.Ş. 2- Aksa Doğalgaz A.Ş. 3- Yıldızlar SSS Holding A.Ş. 4- Fernas İnşaat A.Ş. 5- Akfen Holding A.Ş. 6- Genpa Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş. 7- Limak Yatırım İşletme Hizmetleri ve İnşaat A.Ş.