-BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş'NİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ ANKARA (A.A) - 16.08.2010 - Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'ye ait yüzde 80 oranındaki hissenin satış yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesinin nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi, 1 milyar 211 milyon dolarla MEKA, MMEKA Makina İthalat Paz. ve Tic. A.Ş. verdi. Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu'nun komisyon başkanlığında yapılan nihai pazarlık görüşmesinde ilk olarak kapalı elemesiz teklifler alındı. Elemesiz turda en yüksek teklif 475 milyon dolar oldu. Daha sonra elemeli yazılı turlara geçildi. Toplam 3 tur olarak gerçekleştirilen elemeli yazılı turların ilk turunda en yüksek teklif 1 milyar 13 milyon dolar oldu. Bu turda Genpa Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş. elendi. İkinci elemeli turda Yıldızlar SSS Holding A.Ş. elendi ve en yüksek tutar 1 milyar 99 milyon dolar oldu. Üçüncü elemeli turda ise Aksa Doğalgaz A.Ş. elendi. Daha sonra açık artırmaya geçildi. Açık artırmada başlangıç tutarı 1 milyar 208 milyon dolar, artırım aralığı ise 2 milyon dolar olarak belirlendi. Bir tur olarak gerçekleşen açık artırmada, Limak Yatırım İşletme Hizmetleri ve İnşaat A.Ş., Akfen Holding A.Ş ile Fernas İnşaat A.Ş. ihaleden çekilirken, ilk turda MEKA, MMEKA Makina İthalat Paz. ve Tic. A.Ş. 1 milyar 210 milyon dolar verdi. Daha sonra ÖİB Başkanvekili Aksu'nun kapanış fiyatının tekliflerini tekrar sorması üzerine MEKA, MMEKA Makina İthalat Paz. ve Tic. A.Ş. teklifini 1 milyar 211 milyon dolara yükseltti ve en yüksek teklifi vermiş oldu. Bu arada ihalede ortaya çıkan fiyat üzerinden Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin yüzde 100 hissesinin bedeli hesaplanacak ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin elinde kalan yüzde 20 hisse kazanan yatırımcı tarafından bedeli ödenmek üzere satın alınacak.