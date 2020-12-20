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Spor

Başkent derbisinde kazanan çıkmadı

20 Aralık 2020 15:43

Süper Lig'in 13. haftasında başkent derbisinde Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı. 

Son 2 maçını kazanarak çıkışa geçen iki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın gollerini 58. dakikada Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir ve 74. dakikada konuk ekipten Saba Lobzhanidze kaydetti.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 12. puana, Ankaragücü ise 9 puana yükseldi. Gençlerbirliği gelecek hafta Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ankaragücü ise zorlu maçta Beşiktaş'ı konuk edecek.

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