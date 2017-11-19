Başkent derbisi Roma'nın 

Roma - Lazio: 2- 1

İSTANBUL,(DHA)

İtalya Serie A\'nın 12\'nci haftasında Roma, Lazio\'yu 2 - 1 mağlup etti.

İtalya Serie A\'nın 12\'nci haftasının en önemli karşılaşmasında kazanan taraf Roma oldu. Roma, ezeli rakibi Lazio\'yu 49\'uncu dakikada Perotti (P) ve 53\'üncü dakikada Nainggolan\'ın golleriyle 2 - 1 mağlup etti. Lazio\'nun karşılaşmadaki tek golünü 72\'nci dakikada penaltıdan Ciro Immobile kaydetti. Roma bu karşılaşmanın ardından puanını 30\'a yükseltirken, Lazio ise 28 puanda kaldı.

Ayrıca Milli futbolcu Cengiz Ünder karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ancak maçta süre almadı.