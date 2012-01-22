-Başkent derbisi Gençler'in ANKARA (A.A) - 22.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü 1-0 yendi. 48. dakikada Hurşut'un sağ taraftan, yerden ortaladığı topla buluşan Yasin, meşin yuvarlağı penaltı noktasına çıkardı. Mehmet Akgün topa vurmakta geç kalınca, Ankaragücü savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. 57. dakikada Bilal'in pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Serol'un düzgün vuruşunda, kaleci Ramazan tehlikeyi yumruklarıyla önledi. 62. dakikada Mehmet Akgün'in ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, top direğin üstünden auta gitti. 66. dakikada Mehmet'in sağ taraftan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Serol'un gelişine yaptığı vuruşta, meşin uyvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı. 73. dakikada Soner'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti. 77. dakikada üst üste çalımlarla rakip ceza sahasına giren Yasin'in vuruşunda, kaleci Bora meşin yuvarlağı ayaklarıyla önledi. 90+2. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Serol'un vuruşunda, kaleci Ramazan gole izin vermedi. Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: İlker Coşkun xxx, Baki Tuncay Akkın xxx, Ali Saygın Ögel xxx Ankaragücü: Bora xx, Mehmet xx, Aydın xx, Ümit xx, İshak x, Bilal x, Veli xx (Dk. 78 Orhan x), Muhammed x, Mert x (Dk. 46 Serol xx), Gökhan x, Aybars xx (Dk. 65 Ergin x) Gençlerbirliği: Ramazan xx, Mehmet Sedef xx, Cem xx, Curri xx, Ergün xx, Özgür xxx, Hurşut xxx, Soner x (Dk. 89 Onur ?), Oktay xx (Dk. 46 Mehmet Akgün xx), Yasin xx (Dk. 81 Zec x), Tum x Gol: Dk. 20 Hurşut (Gençlerbirliği) Sarı kart: Dk. 39 Mert (Ankaragücü)