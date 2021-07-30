Avustralya Başbakanı: Yurt dışına seyahatler nüfusun yüzde 80'i aşılandığında başlayacak

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, iki doz yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı yaptıran Avustralyalıların, yetişkin nüfusun yüzde 80'i tamamen aşılandığında, ailelerini ve arkadaşlarını ziyaret etmek için deniz aşırı ülkelere gidebileceğini söyledi.

Bunun ne zaman olabileceğine dair bir hedef tarih olmadığını belirten Morrison, durumun vatandaşların kendileri için belirlenen önlemlere nasıl tepki vereceğiyle bağlı olduğunu belirtti.

Batı Avustralya Başbakanı Mark McGowan, federasyonda devam eden gerilimlerin bir işareti olarak gazetecilere verdiği demeçte, yüzde 70'lik yetişkin aşılama hedefine ulaşıldıktan sonra bile devletin "tecrit etme hakkını saklı tuttuğunu" söyledi.

16 yaş ve üzeri kişilerin sadece yüzde 18'inin iki doz aşı olduğu Avustralya'da, 16 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 70'inin her iki Covid-19 dozunu alması hedefleniyor. Bundan sonraki adımda ise diğer ülkelerin de yüzde 70 hedefine ulaşması beklenecek.