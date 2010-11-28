-BAŞKASININ YERİNE KPSS'YE GİRMEYE ÇALIŞTI GÜMÜŞHANE (A.A) - 28.11.2010 - Gümüşhane'de başkasının yerine Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmeye çalışan kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki bir sınav salonunda, görevlilerce yapılan kimlik kontrolleri sırasında, Yahya D'nin, Nedim G'nin yerine sınava girdiği belirlendi. Sınav görevlilerinin durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine Yahya D. ve bu sırada fakülte bahçesinde bekleyen Nedim G. yakalandı. Yahya D. ve Nedim G'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.