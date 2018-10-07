Başkasının yerine ehliyet sınavına giren 2 kişi tutuklandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de, \'Motorlu Taşıtlar Sürücü Belgesi Sınavları\'nda başarısız olanların yerine sahte nüfus cüzdanı ile sınava girdikleri belirlenen 2 kişi yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sahte kimlikle başkalarının yerine sınava giren kişiler olduğu ihbarı ile çalışma başlattı. Bu kapsamda sürücü kursları ile irtibatlı oltukları öne sürülen M.A. ve M.C.\'nin adres ve araçlarında yapılan aramalarda farklı kişilere ait, çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen sağlık raporu, sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı ve fotokopisi, sürücü kurslarına ait tahsilat fişleri, senet-sözleşme ve 450 adet fotoğraf ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.A. ve M.C., sorgularının tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece, \'resmi belgede sahtecilik ve 6114 sayılı ÖSYM Başkanlığı\'nın teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet\' suçlamasıyla tutuklandı.



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