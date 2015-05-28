Başkasının indirimli kartını kullanana 10 yıl hapis istemi!

Davutpaşa metro istasyonunda 8 Temmuz 2014 tarihinde başkasına ait indirimli İETT kartı ile metroya binmeye çalışan üç kız kardeşin yargılanmasına başlandı.

Mimarlık Fakültesi öğrencisi abla R.K., hakkında “Kamu görevlisine hakaret", “Kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" ve “Dolandırıcılık" suçlarından 10 yıl, kardeşleri G.K. ve G.K. hakkında ise “Kamu görevlisine hakaret" ve “Kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme” suçlarından 5 yıl hapis cezası isteniyor. Bakırköy 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanıklar G.K.(29), G.K. (26) ile Avukatları Mehmet Hadi Öztürk katılırken ablaları R.K. (31) katılmadı. Güvenlik görevlisi müştekiler Abdullatif Dalkılıç, Kadriye Tatar ve Mehmet Arı ile avukatları Aykut Bayrakçı da ilk duruşmaya katıldı.

Sanıklardan G.K., olay günü ablaları ile birlikte metroya binmek üzere oldukları sırada mimarlık fakültesinde öğrenci olan ablası R.K'nın yanlışlıkla ağabeyinin nişanlısına ait indirimli İETT kartını kullandığını öne sürdü. Kendisinin öğretmen olduğunu söyleyen G.K., “Ablam mimarlık fakültesinde öğrenci, G.K da harita mühendisi. Üçümüz de indirimli kartları kullanma hakkına sahibiz. Yengemin indirimli kartını kullanmaya zaten ihtiyacımız yok. O an panik halinde o kartın kullanılmış olması bilerek yapılmış bir davranış değil. İddia edildiği gibi müşteki güvenlik görevlilerine küfür ve hakaret olmadı. Sadece 'sen kendini ne zannediyorsun' gibi cümleler sarf ettim. Direnme ve görevli memura hakaret suçlarını kabul etmiyorum, suçsuzum. Beraatime karar verilmesini istiyorum.

G.K., ise görevli memura direnme ve görevli memura görevini yaptırmama suçlarını işlemediğini savundu. R.K.'nın kullandığı başkasına ait indirimli İETT kartını alan özel güvenlik görevlisi Abdullatif Dalkılıç, müşteki sıfatı ile verdiği ifadesinde, olay günü üç kadının turnikelerden ücretsiz geçmek istediğini, kendisinin müdahale ettiğini belirterek, “R.K'nın tepkisiyle karşılaştım. Bana, 'Tamam geri zekalı' gibisinden hakarette bulundu. Oradaki gergin ortam devam edince diğer sanıklar tarafından da hakarete maruz kaldım. Çantaları aradığımız masayı işgal ederek görevimizi yapmamızı engellediler" dedi.

Mahkeme, bu duruşmaya katılmayan R.K.'nın ifadesinin alınabilmesi için duruşmayı erteledi.