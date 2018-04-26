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Başkanvekili Atilla, 'Hanili' muhtarlarla buluştu

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, Hani ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla yaptığı istişare toplantısında, şehrin sorunlarını hep birlikte aşmaya gayret ettiklerini söyledi

26 Nisan 2018 22:01

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, Hani ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla yaptığı istişare toplantısında, şehrin sorunlarını hep birlikte aşmaya gayret ettiklerini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, muhtarla düzenli olarak gerçekleştirdiği istişare toplantılarına Hani ilçesi muhtarları ile devam etti. Hani ilçesinde görev yapan muhtarlarla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenen toplantıda bir araya gelen Başkanvekili Atilla, mahallelerde yapılan ve yapılacak olan yatırımları anlattı. Tek tek söz alarak mahallelerle ilgili istek, öneri ve şikayetlerini dile getiren muhtarlar, Başkanvekili Atilla\'ya hizmetleri için teşekkür etti.
Az zamanda çok hizmet üretmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Başkanvekili Cumali Atilla, \"Merkezdeki mahallerimizden kırsaldaki mahallerimize kadar her yere en iyi belediyecilik hizmetlerini götürmek için çalışıyoruz. Hani\'de alt yapıdan, ulaşıma kadar farklı alanlarda hizmetlerde standardı yükselttik. Şu anda belirttiğiniz talepler doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şehrin sorunlarını hemşehrilerimizle birlikte aşmaya gayret ediyoruz\" dedi.

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