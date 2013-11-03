Başkanlık yolunda son viraj

Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulunda ilk gün geride kaldı. Bugün yapılacak seçimlerinin ardından Fenerbahçe'nin başkanı belli olacak.

Toplantıda Hulusi Belgü, hakkındaki geçici ihraç kararının kaldırılması yönündeki oylamada olumsuz yanıt alınca adaylık şansını kaybetti.

Başkanlık seçimi ile yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi bugün gerçekleştirilecek.

Mevcut başkan Aziz Yıldırım, kulübün eski yöneticisi Mehmet Ali Aydınlar ve Yamen Uzun başkanlık için yarışacak.

Aydınlar'ın listesi

Daha önceden basın toplantısında 10 yönetici adayını açıklayan Mehmet Ali Aydınlar, diğer yönetici adaylarını da açıkladı.

Aydınlar’ın 22 kişilik yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor; Hamdi Akın, Nezih Barut, Şaban Erdikler, Necdet Ersoy, Selim Koray, Recep Tanrıverdi, Nuri Tuna, Cem Topçuoğlu, Mehmet Torun, Dursun Ekşioğlu, Faik İçmeli, Metin Şen, Engin Keçeli, Nejat Taşdemir, Erkan Güral, Esra Kazancıbaşı Tekin, Selim Ergüder, Hasan Tanyeli, Nuri Tuna, Tankut Turnaoğlu, Mehmet Okay ve Ekrem Eray Arda.

Son sözler söylendi

Seçim öncesinde başkan adayları son konuşmalarını da yaptı.

Aydınlar, "Mali açıdan şeffaf ve hesap verilebilir bir kulüp. 3 branşta Avrupa’da en az çeyrek final oynayacak takımlar kuracağıma ve çocuklarımızın gurur duyacağı bir Fenerbahçe vaat ediyorum" sözlerini yineledi. Mehmet Ali Aydınlar’ın konuşması zaman zaman tepkilerle kesildi.

Aziz Yıldırım, ise "Benle birlikte Fenerbahçe varlık sahibi olmuştur. Statlar ve salonlar yaptım. Mehmet Ali Aydınlar bu kulubü Avrupa’ya taşıyacağını söylüyor, ne ile taşıyacak? Yapamaz, yapabilseysim ben yapardım" sözleriyle Aydınlar'a tepki gösterdi.

'Yarış Aydınlar ile Yıldırım arasında'

Yamen Uzun ise iddialı olmaktan uzaktı. Başkanlık yarışının Aziz Yıldırım ve Mehmet Ali Aydınlar arasında geçeceğini söyleyen Uzun, "Yaklaşık 25 gün önce ilk adaylığı ben koydum. Fenerbahçe tüzüğünün, felsefesinin başka felsefeler tarafından ele geçirilmemesi için aday oldum. Fenerbahçe'nin uzun süre sonra çok adaylı yapılan genel kuruluna katkıda bulundum. Bu kongrenin iki aday arasında geçeceği kesinleşmiştir" diye konuştu.