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Dünya

Başkanlık yarışından çekilmiyor WASHINGTON (A.A)

09 Kasım 2011 10:31

-Başkanlık yarışından çekilmiyor WASHINGTON (A.A) - 09.11.2011 - ABD başkanlık yarışı adaylarından Herman Cain, hakkındaki cinsel taciz iddialarını yalanlayarak, 2012 başkanlık yarışından çekilmeyeceğini söyledi. Seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin adayları arasında yer alan Cain, düzenlediği basın toplantısında, ''Yarıştan çekilmeyeceğim. Bunun üstesinden geleceğiz'' dedi. Kendisini suçlayan Sharon Bialek isimli kadının, ''adaylığına zarar vermek isteyen Demokratların bir ürünü olan sorunlu bir kişi olduğunu'' belirten 65 yaşındaki Cain, masum olduğunu kanıtlamak için yalan makinesi testinden geçmesi fikrinin sorulması üzerine, ''Tabii ki, kesinlikle geçerim. Ancak bunun için iyi bir nedenim olmadığı müddetçe böyle bir şey yapmayacağım'' diye konuştu. Bu arada, başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olmak için Cain ile birlikte yarışan diğer bazı adaylar da Cain'in, hakkındaki suçlamalara açıklık getirmesi gerektiğini söylediler.

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