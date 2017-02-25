Başkanlık tartışmalarına Azerbaycan katkısı; bu akşam Tele1'de tartışılacak

Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, eşi Mihriban Aliyeva’yı Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı olarak atamasının anlamı nedir? Eski Sovyet cumhuriyetlerinde demokrasi ve otoriterlik eğilimleri... Ortadoğu’da son gelişmeler, ABD’nin ve Türkiye’nin son hamleleri, Rusya’nın tepkisi...

Bu ve başka konular, T24 yazarı ve Rusya uzmanı Hakan Aksay’ın Tele1 televizyonunda beş hafta önce önce başladığı Dünyanın Öteki Yüzü programında, bu akşam saat 21.00’de Rus ve Türk konuklarla canlı yayında ele alınacak.

Programda ayrıca Suriye denkleminde Kürtlerin durumu, İran’la ilişkilerimizin gerginleşmesi ve Türkiye-Rusya ilişkilerinin geleceği ile çeşitli haberler ve basın özetleri de yer alacak.

Hakan Aksay'la Dünyanın Öteki Yüzü, Rusya ve eski Sovyet coğrafyası ile Ortadoğu’daki gelişmeleri başa alan bir dış politika programı. Programın ana konuları arasında şu konular sıralanıyor:

- Rusya-Türkiye ilişkileri nereye gidiyor?

- Putin Suriye'de neyi hedefliyor?

- Trump döneminde ABD'nin Rusya ve Ortadoğu politikaları nasıl şekillenecek?

- Rus uzmanlar ve Rusya medyası gelişmeleri nasıl yorumluyor?

- Kafkasya ve Orta Asya'da neler oluyor?

- Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olabilir mi?

- Rusya ve öteki eski Sovyet ülkeleriyle ticaretten enerjiye, inşaattan turizme kadar işbirliğimiz hangi aşamada?

Programın 28 Ocak 2017, 4 Şubat 2017, 11 Şubat 2017 ve 18 Şubat 2017 tarihli ilk dört bölümünü şu adresten izlemek mümkün:

http://tele1.com.tr/category/dunyanin-oteki-yuzu/

Nasıl izlenebilir?

Yeni TV kanalı Tele1 internette www.tele1.com.tr üzerinden yayın yapıyor. Ayrıca uydu üzerinden veya D-Smart'tan da (273. kanal) izlenebilir. Digitürk'te şimdilik sadece "uydu paketi olanlar" Tele 1'i Digiturk Uydu Paketi 230. kanaldan izleme şansına sahip.

Tele 1'in (@tele1comtr) uydu adresi ise şöyle:

Türksat 4-A Uydusu Frekanslar: 11 824, Sembol Rate; 8000, Vertical.