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Dünya

Başkanlık seçimlerine müdahale olduğu iddiasıyla açılan davaya Trump da dahil edildi

Trump: Amerika siyasi tarihinin en büyük Cadı Avına tanık oluyorsunuz

15 Haziran 2017 19:44

Washington Post’un internet sitesi, Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine müdahalede bulunduğu iddiası ile ilgili açılan davaya ABD Başkanı Donald Trump’ın dahil edildiğini duyurdu.

Beyaz Saray Rusya soruşturması ile ilgili soruları yanıtlamayı reddederken, Trump’ın kişisel avukatı  “ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef alan FBI soruşturmasının sızdırılmasının çirkin, affedilemez ve yasadışıdır” ifadesini kullandı.

ABD tarihinde ilk defa, bir Başkan böyle bir soruşturmaya uğrarken, Trump Twitter hesabından paylaştığı mesajda şöyle yazdı:

“Rusya hikayesi ile ilgili şarlatanca tezgahlar ürettiler, sıfır kanıt buldular, şimdi de şarlatanca hikayeler ile adaletin önünü tıkıyorlar. Güzel.Çatışma yanlısı ve kötü kimi insanların başını çektiği, Amerika siyasi tarihinin en büyük Cadı Avına tanık oluyorsunuz.”

 

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