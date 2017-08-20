Başkanlık seçimlerinde Erdoğan yüzde 51'i nasıl bulacak?

16 Nisan referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği paketinde, partili cumhurbaşkanı ile lkücü milletvekili genel seçimlerinin birlikte yapılacağı tarih, 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra 4 yılın dolacağı anayasal süre uyarınca, 3 Kasım 2019 olarak belirlendi. Ancak anayasa değişikliği paketinin 7. maddesinde "Meclis'in seçim kararı alması halinde, 27'nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır" denerek, yeni sistemin 2019'dan önce yapılacak bir erken seçimle yürürlüğe girmesine de imkân tanındı.

Siyaset, sonbahar aylarında yeni bir parti ile yola devam edeceklerini açıklayan Meral Akşener ekibinin atacağı adımlarla rotasını çizecek.

Erken seçim ihtimali tüm partiler açısından ‘ihtimal’ olarak bir kenarda tutulurken hesaplar yeni ittifaklar ve Erdoğan’ın yeniden aday olmasının beklendiği Cumhurbaşkanlığı için yapılıyor.



Erdoğan yüzde 51’i nasıl bulacak?



Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda sandığa gidip oy kullananların yüzde 51 oyu gerekiyor. Kulislerde ‘Erdoğan yüzde 51’i nasıl bulacak’ sorusu var. Son yapılan anketlerde AKP’nin oy kaybına dikkat çekilen kulislerde AKP’nin 13 puana ihtiyacı olduğu yorumları yapılıyor.



“13 puana ihtiyaç var”



AKP’nin bu nedenle MHP, SP, BBP ve ‘Kürt dindar’ ve ‘demokrat dindar’ olarak tanımlanan gruplarla ittifak yapmak zorunda kalacağı anlatılıyor. Kulislerde, Erdoğan’ın söz konusu ittifakları yapması halinde de yüzde 51’i bulamayabileceğini söyleyenler dikkat çekiyorlar. Suriyelilere verilecek vatandaşlık hakkı, parti içinde küskünlere yapılacak açılımlardan söz ediliyor.



“AKP içindeki ülkücülere görev mi”?



Kulislerde, AKP içinde 10’e yakın sayıda oldukları belirtilen ülkücü kökenlilere daha sıcak ilişkiden bahsedilirken onlara da bir ‘görev’ verilmesine yönelik konuşmalar dikkat çekiyor. AKP’de örgütlerde başlayan istifaların arkasının geleceği beklentisi hakim olurken, alınanlarla oluşacak yeni küskünlerin nasıl bir adım atacaklarına ilişkin meraklı bir soru işareti var.



Akşener faktörü neden kilit?



Siyasette kartların Akşener’in resmen parti kurmasıyla yeniden karılmasına yol açacak. Makul ölçülerde bir genel merkez binasının neredeyse belirlendiği Akşener’e şimdiden ülkücü camiadan ve merkez sağ arayışındaki seçmene önemli bir rahatlık getireceğinden söz ediliyor. Kulislerde, AKP’den milletvekili bazında kopmaların yaşanması ihtimaline yer verilirken, bu rakamın TBMM’de bir gurup kurma sayısına ulaşıp ulaşmayacağı şimdilik tahminden öte geçmiyor.



CHP ile yerel seçim ittifakı mı?



Parlamenter sistemli bir programla siyasete giriş yapması beklenen Akşener’in özellikle yerel seçimlerde CHP ile bir ittifak yapmasından söz ediliyor. Kulislerde, Akşener ve yeni partisinin CHP adayının güçlü olduğu yerlerde, Akşener’in güçlü olduğu yerlerde CHP’den destek verileceği iddia ediliyor. İki parti arasında benzer ittifakların Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi gibi kritik seçimlerde uygulanacağı da kulislerden gelen bilgiler arasında.





" Saadet Partisiyle olmazsa yüzde 49"



Kulislerde, benzer şeyler AKP içinde konuşuluyor hatta, “Saadet Partisi sana oy vermezse yüzde 49, karşı taraf yüzde 51’i alır’ değerlendirmeleri dikkat çekiyor.

