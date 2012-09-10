T24 LogoT24 Logo
Dünya

Başkanlık seçimi anketlerinde Obama Romney'in önüne geçti

ABD'de başkanlık seçimleriyle ilgili Reuters/Ipsos'un yaptığı ankete göre, Obama'ya destek oranı, Romney'nin 4 puan üzerinde

10 Eylül 2012 12:58

ABD'de başkanlık seçimlerine dair yapılan son ankette ABD Başkanı Barack Obama, rakibi Cumhuriyetçi Parti adayı Mitt Romney'nin 4 puan üzerinde çıktı. Obama'nın sağlık reformunu kaldıracağını her fırsatta söyleyen rakibi Romney ise yarışta sürpriz bir şekilde Obama'nın sağlık reformunu beğendiği açıkladı.

ABD'de başkanlık seçimleriyle ilgili Reuters/Ipsos tarafından yapılan son ankete göre, ABD Başkanı Barack Obama'ya destek oranı, rakibi Cumhuriyetçi Parti adayı Mitt Romney'nin 4 puan üzerinde.

Ankete katılan bin 419 kişinin yüzde 47'si, “6 Kasım yapılacak seçimleri bugün yapılıyor olsa kime oy verirdiniz?” sorusuna cevaben, Başkan Obama'ya oy vereceklerini belirtti. Sonuçlar, Demokrat Parti Kurultayı’nın Obama’nın popülerliğini artırdığı şeklinde yorumlandı.

Bir önce hafta yapılan Cumhuriyetçi Parti'nin ulusal kurultayının ardından da Romney, anketlerde Obama'yı yakalamayı başarmıştı. Yeni anket sonuçları, ABD'de geçen cuma günü açıklanan ve pek olumlu bir  tablo sunmayan son istihdam verilerine rağmen Obama'nın yarışta Romney ile arayı  açtığını göstermesi bakımından dikkate değer bulundu.


Romney'den 'u dönüşü'


Öte yandan Obama'nın rakibi Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Mitt Romney, Obama'nın sağlık reformunun bazı bölümlerini  beğendiğini ve başkan olursa buraları muhafaza edeceğini söyledi. Partisinin muhafazakar oylarını çekmek isteyen Romney, sağlık  reformuna karşıt bir pozisyon takındı ve bir önceki hafta yapılan Cumhuriyetçi  Parti ulusal kurultayında, seçmenlere sunduğu 5 maddelik planda bile sağlık reformunu kaldırma sözünü tekrarladı.

Ancak Romney, bu sabah katıldığı bir televizyon programında, sağlık  reformuna bakışında değişim sinyalleri verdi.


'İçinde hoşuma giden var'


Romney, Amerikan NBC televizyonunda yayınlanan “Meet the Press”  programında, Cumhuriyetçilerin yoğun tepkisini çeken sağlık reformu yasasının  bazı önemli bölümlerini beğendiğini belirterek, “Sağlık reformunun tamamen  ortadan kaldırmayacağım. Tabii ki içerisinde hoşuma giden bazı şeyler var,  bunları koruyacağım” dedi.

Bunlardan birincisinin, önceden var olan sağlık sorunlarına rağmen  kişilerin sigortadan yararlanabilmesi, ikincisinin de gençlerin istedikleri yaşa  kadar, anne babalarının sağlık sigortalarından yararlanabilmelerine izin  verilmesi olduğunu ifade eden Romney, “Obamacare'i değiştireceğiz diyorum. Onu  kendi planımla değiştireceğim. Ben Massachusetts eyaletinde valiyken, orada  hazırladığımız plan da önceden varolan sağlık sorunları ve gençlerle ilgili  konuları kapsıyordu” diye konuştu.

Romney için sık sık “ortamına göre görüşlerini değiştirdiği”  eleştirileri yapılıyordu.

ETİKETLER

obamaromneyabdseçimbaşkanlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24