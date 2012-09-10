Başkanlık seçimi anketlerinde Obama Romney'in önüne geçti

ABD'de başkanlık seçimlerine dair yapılan son ankette ABD Başkanı Barack Obama, rakibi Cumhuriyetçi Parti adayı Mitt Romney'nin 4 puan üzerinde çıktı. Obama'nın sağlık reformunu kaldıracağını her fırsatta söyleyen rakibi Romney ise yarışta sürpriz bir şekilde Obama'nın sağlık reformunu beğendiği açıkladı.

ABD'de başkanlık seçimleriyle ilgili Reuters/Ipsos tarafından yapılan son ankete göre, ABD Başkanı Barack Obama'ya destek oranı, rakibi Cumhuriyetçi Parti adayı Mitt Romney'nin 4 puan üzerinde.

Ankete katılan bin 419 kişinin yüzde 47'si, “6 Kasım yapılacak seçimleri bugün yapılıyor olsa kime oy verirdiniz?” sorusuna cevaben, Başkan Obama'ya oy vereceklerini belirtti. Sonuçlar, Demokrat Parti Kurultayı’nın Obama’nın popülerliğini artırdığı şeklinde yorumlandı.

Bir önce hafta yapılan Cumhuriyetçi Parti'nin ulusal kurultayının ardından da Romney, anketlerde Obama'yı yakalamayı başarmıştı. Yeni anket sonuçları, ABD'de geçen cuma günü açıklanan ve pek olumlu bir tablo sunmayan son istihdam verilerine rağmen Obama'nın yarışta Romney ile arayı açtığını göstermesi bakımından dikkate değer bulundu.



Romney'den 'u dönüşü'



Öte yandan Obama'nın rakibi Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Mitt Romney, Obama'nın sağlık reformunun bazı bölümlerini beğendiğini ve başkan olursa buraları muhafaza edeceğini söyledi. Partisinin muhafazakar oylarını çekmek isteyen Romney, sağlık reformuna karşıt bir pozisyon takındı ve bir önceki hafta yapılan Cumhuriyetçi Parti ulusal kurultayında, seçmenlere sunduğu 5 maddelik planda bile sağlık reformunu kaldırma sözünü tekrarladı.

Ancak Romney, bu sabah katıldığı bir televizyon programında, sağlık reformuna bakışında değişim sinyalleri verdi.



'İçinde hoşuma giden var'



Romney, Amerikan NBC televizyonunda yayınlanan “Meet the Press” programında, Cumhuriyetçilerin yoğun tepkisini çeken sağlık reformu yasasının bazı önemli bölümlerini beğendiğini belirterek, “Sağlık reformunun tamamen ortadan kaldırmayacağım. Tabii ki içerisinde hoşuma giden bazı şeyler var, bunları koruyacağım” dedi.

Bunlardan birincisinin, önceden var olan sağlık sorunlarına rağmen kişilerin sigortadan yararlanabilmesi, ikincisinin de gençlerin istedikleri yaşa kadar, anne babalarının sağlık sigortalarından yararlanabilmelerine izin verilmesi olduğunu ifade eden Romney, “Obamacare'i değiştireceğiz diyorum. Onu kendi planımla değiştireceğim. Ben Massachusetts eyaletinde valiyken, orada hazırladığımız plan da önceden varolan sağlık sorunları ve gençlerle ilgili konuları kapsıyordu” diye konuştu.

Romney için sık sık “ortamına göre görüşlerini değiştirdiği” eleştirileri yapılıyordu.