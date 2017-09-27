Başkanlık karşıtı paylaşım, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' sayıldı: TRT çalışanı Binali Erdoğan memuriyetten atıldı

TRT’de kameraman olarak çalışan Haber Sen Şube Yöneticisi Binali Erdoğan’ın sosyal medyadaki başkanlık karşıtı paylaşımı Cumhurbaşkanına hakaret olarak kabul edildi ve Erdoğan memuriyetten atıldı.

Referandum öncesinde facebook üzerinden başkanlık karşıtı paylaşımda bulunan Haber Sen 6 Nolu Şube Yöneticisi Binali Erdoğan hakkında soruşturma açıldı. “Cumhurbaşkanı’na hakaret” kapsamında değerlendirildirilen paylaşım nedeniyle açılan soruşturma dün sonuçlandı. TRT Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu, eleştiri hakkını ve düşünce özgürlüğünü yok sayarak çalışanı Binali Erdoğan hakkında memuriyetten men kararı verdi.

Karar protesto edilecek

Evrensel'den Metehan Ud'un haberine gmre; üstelik TRT’nin süreci yargıya taşıması da bekleniyor. Binali Erdoğan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı iddia edildi.

Binali Erdoğan aynı zamanda sarı basın kartı sahibi bir gazeteci ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin de üyesi.

Haber Sen ise kararı yargıya taşımaya hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde hem TRT’nin Genel Merkezi hem de İzmir Bölge önünde yapılacak basın açıklaması ile karar protesto edilecek ve geri çekilmesi istenecek.

"Siyasi iktidardan çekinerek karar verildi"

Haber Sen Şube Başkanı Ali Yılbaşı, yöneticileri Erdoğan’ın düşünce özgürlüğü çerçevesinde paylaşımda bulunduğunu belirterek “Diğer gazetecilerin yaşadıklarını Şube Yöneticimiz Binali Erdoğan da yaşamıştır. Kararın siyasi olduğunu düşünüyoruz. Gözdağını giderek arttırıyorlar. Arkadaşımız görüşlerini açıklama hakkını kullanmaktan öteye geçmemiştir. Ortada bir yargı süreci bile yok. Siyasi iktadarın baskısından korkarak bu karar verilmiştir. Bunun bir işten atma gerekçesi olmayacağını TRT de biliyor. Düşünce özgürlüğü kağıt üzerinde kalmış durumda. En basit bir eleştiriye dahi tahammül edemeyen bir siyasi anlayışın bürokrasideki uzantıları ile karşı karşıyayız. Hukukun yerine siyasi iktidarın kararları dikkate alınıyor. Karara karşı hukuksal ve fiili mücadeleyi vereceğiz. Uluslararası kamuoyuna da taşıyacağız” dedi.

Beğenen işçi de işten atılmıştı

Erdoğan’ın bu paylaşımını 'beğenen’ ve müdürlükte taşeron şoför olarak çalışan Yasin Karaz’ın işine de son verilmişti.