Başkanlık için 100 milyon dolardan fazla harcadı

T24 - New York'ta 3 Kasım'da yapılan belediye başkanlığı seçimlerini kazanarak 3. kez belediye başkanlığı görevine gelen Michael Blomberg'in seçim kampanyası sırasında 100 milyon dolardan fazla harcadığı açıklandı.



New York Times gazetesinin haberine göre, Bloomberg yeniden belediye başkanlığına seçilebilmek için 102 milyon dolar harcadı ve bu rakam kendisini şimdiye kadar ABD tarihinde bir kamu görevine seçilebilmek için kendi kişisel servetinden en fazla para harcayan kişi durumuna getirdi.



Haberde, Forbes dergisinin son yayımladığı Amerika'nın en zenginleri listesinde 17,5 milyar dolarlık kişisel servetiyle 8. sırada yer alan Bloomberg LP'nin (medya şirketi) sahibi Michael Bloomberg'in 2005 yılındaki ikinci seçim kampanyasında 85 milyon dolar ve 2001 yılındaki ilk seçim kampanyasında ise 74 milyon dolar harcadığı hatırlatıldı.



Bağımsız aday olarak belediye başkanlığını devam ettiren Bloomberg 3 Kasımdaki seçimlerde rakibi Demokrat William C. Thompson'u çok az farkla yenerek 3. ve son kez göreve seçilmişti.