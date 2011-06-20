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Dünya

BAŞKANLIK GÖREVİNİ BIRAKMAMIŞ BEYRUT/TUNUS (A.A)

20 Haziran 2011 17:53

-BAŞKANLIK GÖREVİNİ BIRAKMAMIŞ BEYRUT/TUNUS (A.A) - 20.06.2011 - Tunus'un devrik devlet başkanı Zeynel Abidin Bin Ali, ''görevi bırakmadım'' dedi. Bin Ali, Lübnanlı avukatı Ekrem Azuri aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, devlet başkanlığı görevini bırakmadığını ve kaçmadığını belirterek, ''kurnazlıkla ve zorla Tunus'tan ayrılmak zorunda bırakıldığını'' ifade etti. Azuri, ''Bu Bin Ali'nin kendisini hala Tunus'un Devlet Başkanı olarak gördüğü anlamına gelmiyor'' dedi. Güvenliğinden sorumlu Ali El Siriati'nin Bin Ali'ye 14 Ocakta başkanlık sarayının kuşatıldığını ve insanların onu öldürmek istediğini söylediğini belirten avukat, Bin Ali'nin ''Ali El Siriati, komplonun önüne geçmek ve güvenliğimi yeniden sağlamak için birkaç saatliğine ailemi de alıp Cidde'ye gitmemi istedi. O zaman ailemle uçağa bindik, ama Cidde'ye gelişimizde uçak benim açık emirlerime aykırı biçimde Tunus'a bizsiz döndü'' dediğini söyledi. Avukata göre Bin Ali, ''İradem dışında Cidde'de kaldım. Daha sonra benim Tunus'tan kaçtığım ilan edildi'' diye konuştu. Bu arada, Tunus'ta bugün başlayan davada Bin Ali'yi savunan avukatlar, savunmaya hazırlık için zaman tanınması amacıyla davanın ertelenmesi talebinde bulundu.

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