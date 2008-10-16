Başkanlık düellosuna muslukçu damgası

ABD'de başkanlık seçimine üç hafta kala yapılan üçüncü ve son canlı başkanlık tartışmasında, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı John McCain, Demokrat rakibi Barack Obama'ya karşı belirgin bir saldırgan tutum izledi.Son anketlerde Obama'nın 14 puan gerisinde bulunan McCain'in, Obama'yı doğrudan hedef alarak, seçim öncesinde yerini sağlamlaştırmaya çalıştığı gözlendi. Kendine güvenli bir havada tartışmayı sürdüren McCain, sık sık rakibine, "Senatör Obama" diye seslenerek, hatalı gördüğü noktalara işaret etti.Muslukçu Joe, Obama'ya çıkışırken...New York'taki Hofstra Üniversitesi'nde, Amerikan CBS televizyonundan gazeteci Bob Schieffer'in yönetiminde gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren tartışmada, her iki aday da birkaç kez "muslukçu Joe'ya" doğrudan seslendi.Ohio seçmeni muslukçu Joe Wurzelbacher, pazar günü seçim kampanyasını yürüten Obama'ya yaklaşarak, "senin yeni vergi planın, benim daha fazla vergi ödemem anlamına geliyor" demiş ve bu görüntü, Cumhuriyetçi Parti yanlısı Fox News televizyonunda yayımlanmıştı.Konuyu açan McCain, "Joe, benim vergi planım sayesinde sen daha fazla vergi ödemeyeceksin" dedi. McCain'in birkaç kez, farklı vesilelerle muslukçu Joe'ya doğrudan hitap etmesinin ardından Obama da aynı şekilde davranarak, "Joe eğer oradaysan, benim planım seni rahatlatacak" diye konuştu.ABD başkanlık seçimi tartışmalarında adının bu kadar çok geçmesine şaşıran Joe Wurzelbacher ise tartışmanın ardından gazetecilerin kime oy vereceği yönündeki sorularını yanıtlamaktan kaçındı.Tartışmada McCain'in güçlü şekilde vurguladığı noktalardan biri, kendisini ABD Başkanı George W. Bush yönetimi politikalarının devamı olarak sergilemeye çalışan Obama'ya karşı, "Senatör Obama, ben Başkan Bush değilim. Başkan Bush'a karşı yarışmak istiyorsanız, 4 yıl önce seçime girecektiniz" demesi oldu.Obama birkaç kez McCain'e, "senin ekonomi politikaların, Bush ile paralel ve bu da 8 yıl daha Bush yönetiminin devamı demek" diyerek çıkıştı.McCain, Obama'ya da "sen kaç kere parti liderlerine karşı durabildin? Tek bir örnek verebilir misin?" diye sordu. Obama ise, temiz kömür teknolojisini örnek gösterdi ve çevreciler arasında, bu politika yüzünden popüler olmadığını savundu.Sık sık Obama'nın sözünü kesen McCain'in çıkışları ve eleştirileri karşısında ise Obama, ciddi bir karşılık vermek yerine genellikle gülümsemekle yetindi.Bazı yorumcular, Obama'nın şu anda önde olmanın avantajını kullanmaya çalıştığını ve McCain'e karşılık vererek risk almak istemediğini kaydetti.Seçim kampanyası sırasında her iki adayın da, birbirine karşı olumsuz nitelikte reklamlar yayımlattırdığına işaret edilmesi üzerine McCain, Obama'nın daha çok olumsuz reklamlar yaptırdığını savundu ve Demokrat Partinin bu reklamlara bugüne kadar eşi görülmemiş derecede yüksek rakamlar ödediğini söyledi.McCain, başkan yardımcısı adayı Sarah Palin'e, Demokrat Partili bazı kongre üyelerinin saldırgan sözlerle yüklendiğine ve Obama'nın bu yorumları kınamadığına da işaret etti.Obama, "asıl olumsuz reklam kampanyası yürüten McCain'dir. Seçim kampanyasındaki reklamların yüzde 100'ü olumsuz" dedi. McCain ise buna karşı çıktı.Barack Obama, Palin'in konuşma yaptığı sırada dinleyicilerin kendisi için "terörist, öldürün onu!" diye bağırdığını hatırlatarak eleştirdi ve McCain'i "asıl konuları konuşmak yerine eski tip Washington politikaları izlemekle" suçladı.Buna karşılık McCain, seçim kampanyasını izlemeye gelen insanlarla gurur duyduğunu belirterek, birilerinin çıkıp uygunsuz sözler söylemesinden sorumlu olmadığını ifade etti.McCain hemen arkasından, terörist bir grupla bağlantılandırılan eğitim profesörü Bill Ayers ile Obama'nın ilişkisine açıklık getirilmesi gerektiğini söyledi.Obama ise şu karşılığı verdi:"Bill Ayers, 40 yıl önce, ben 8 yaşındayken, Chicago'da eğitim profesörüydü ve radikal bir grupla bağlantılıydı. Benim kampanyamla hiçbir şekilde ilgisi yok."Televizyonlardan canlı yayımlanan tartışmanın ilginç noktalarından biri de adaylara, başkan yardımcılarının yeterliliği konusunda sorulan soruydu.McCain, Palin'in iyi bir başkan yardımcısı olacağına inandığını söylerken, Obama'nın başkan yardımcısı adayı Joe Biden'ın, "yanlış dış politika izlemeye dair kaydı bulunduğu" yorumunu yaptı.John McCain, Biden'ın, Birinci Körfez Savaşı'na karşı çıkmasını ve daha sonra Irak'ın üçe bölünmesi yönünde bir plan ortaya atmasını bu yanlış politikalara örnek olarak gösterdi.Obama ise McCain'in yaşı ve sağlığı konusundaki endişelere belli belirsiz dokunarak, "Tanrı göstermesin ama, bana bir şey olursa Biden, ülkeyi yönetmeye mukabil bir isim" dedi.Muhafazakarlar ve Demokrat Partililer, McCain-Palin ikilisinin seçimi kazanması, yaşı ilerlemiş ve geçmişinde cilt kanseriyle ilgili birkaç kez problem yaşamış McCain'in sağlığını kaybetmesi halinde, Palin'in ülkeyi yönetmeye yeterli olup olmadığını sıklıkla sorguluyor.