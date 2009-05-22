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Spor

'Başkanlık adaylığı için görüşmeler sürüyor'

22 Mayıs 2009 18:13


Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı, kulüp başkanlığına aday olup olmayacağı ile ilgili görüşmelerini sürdürdüğünü ve 24 Mayıs Pazar günü saat 17.00’ye kadar süresi olduğunu söyledi.

Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim yazıcı, yeşil-beyazlı kulübün 31 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden aday olup olmama konusunda görüşmelerini sürdürdüğünü bildirdi.

Yazıcı, tüzük gereği başkan adaylarının başvurularını 24 Mayıs Pazar günü mesai saati bitimine kadar divan kuruluna teslim etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Şu an Bursaspor Kulübü Başkanı olarak görevinin başında bulunduğunu belirten Yazıcı, ''Yeniden aday olup olmamamla ilgili görüşmelerimi sürdürüyorum. Adaylığımla ilgili 24 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürem var. Konuyla ilgili gerekli açıklamamı da bu süreye kadar yapacağım'' dedi.

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