Başkanlığı döneminde Trump'ın serveti '700 milyon dolar eridi'

Koronavirüs salgınında daha fazla sayıda kişinin evden çalışmaya başlaması ve bu eğilimin daha da devam edebileceği beklentisiyle Trump'ın tamamen ya da kısmen sahibi olduğu ofis gökdelenleri değer kaybetti.

Taşınmazlarının değeri yüzde 26 düştü

Bloomberg'e göre Trump'ın taşınmazlarının değeri bu dönemde yüzde 26 azaldı.

Trump ayrıca 10'dan fazla otel ve turistik tesisle 19 golf sahasının sahibi ya da işletmecisi.

Pandemi sırasında, sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılabilecek bir spor olması nedeniyle golf popüler hale geldi. Ancak Trump'ın İskoçya'daki iki golf tesisi sürekli değer gelir kaybına uğradı.

4 Ocak'ta Kongre binasına düzenlenen baskın sonrasında 2022 Şampiyonası'nı Trump'ın New Jersey'deki golf sahasında yapmayı planlayan Profesyonel Golfçüler Birliği (PGA) bu sözleşmeyi iptal etti.

PGA, bu kararı itibarının zarar görmemesi için aldığını duyurdu.

Deutsche Bank Trump'la çalışmayı durdurdu

1990'lardaki iflas başvurularından sonra Trump'a kredi vermeyi kabul eden tek banka olan Deutsche Bank da artık eski ABD Başkanı'yla çalışmayacağını açıkladı.

Trump'ın bir özel uçak filosu da var. Bu uçaklar arasında bir Boeing 757 de bulunuyor. Ancak çoğunun yaşlı olması nedeniyle yıllar içinde bu uçaklarının değerinin düştüğü belirtiliyor.

Bloomberg'e göre 2015'te Trump'ın yedi uçağının değeri 59 milyon dolar olarak hesaplanmıştı. 2020'de yapılan bir değerlendirmede de beş uçağının toplam değerinin 6,5 milyon dolar olduğu açıklanmıştı. Bazı uçakları elden çıkarması nedeniyle filonun değerinin düştüğü ifade ediliyor.

'Haber kanalı ya da sosyal medya platformuyla zararını çıkarabilir'

Başkanlığı döneminde Trump'ın mali işleri çok tartışma konusu oldu. Eski ABD Başkanı ödediği vergiler konusunda şeffaf davranmamakla suçlandı.