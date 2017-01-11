“Başkanlığa hayır” diyen MHP’li Kaya: Çocuklarımıza nasıl anlatacağız?

Meclis’te görüşülen anayasa teklifine “Hayır” diyerek MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden İstanbul Milletvekili Atila Kaya, "Türk milliyetçiliğini ayaklar altına almaların karşılığının Başkanlık olduğu bir ülkede çocuklarımıza 'Adalet kavramını nasıl anlatacağız?" diye sordu.

Atila Kaya'nın Twitter’dan yaptığı paylaşım şöyle:

"Din istismarının, yolsuzluğun, yoksulluğun, mezhepçiliğin, yandaş kadrolaşmanın, işsizliğin, terörün, BOP eşbaşkanlığının, Habur'ların, Oslo'ların, "ben ülkemi pazarlamakla mükellefim" demelerin, "Anayasadan laikliği çıkartalım" demelerin, yasalara yap-boz oynamaların, yürütmeyle uyumlu yargı istemelerin, basın özgürlüğünü boğmaların, Türk milliyetçiliğini ayaklar altına almaların... karşılığının "Başkanlık" olduğu bir ülkede çocuklarımıza 'Adalet' kavramını nasıl anlatacağız?”