Başkanlığa aday olabilirim

Hikmet çetin: “Artık ben de dahil herkesin bir şeyler yapması şart.” Aday olması istenen Çetin’in bu sözleri ‘yeşil ışık’ olarak yorumlandı.



Aksu, Çetin'e bağlı



Kartal’da neler oluyor? Herkes bu sorunun cevabını arıyor. Camianın önemli ismi Hikmet Çetin, olayları, olması gerekenleri ve seçim sürecini HABERTÜRK’e anlattı. Kulübün ağır topları bozulan düzenin tekrar sağlanması için tek bir aday etrafında toplanılmasını isterken, adreste Hikmet Çetin görülüyor. Murat Aksu’nun da adaylık için geri sayıma geçtiği şu günlerde Süleyman Seba ve Rahmi Koç gibi duayen isimlerin desteğini arkasına alan Hikmet Çetin aday olursa, Aksu ya çekilecek ya da Çetin’in listesine girecek.



‘Gelenek haline geldi’



İşte Çetin’in olaylara bakış açısı: Denizlispor maçında yaşananları görünce çok üzüldüm. Ne kadar yanlışlıklar da yapılsa bu tür tepkiler doğru değildir. Medya başta olmak üzere herkes bu konuya ciddi bir şekilde yaklaşmalı. Tepki spor kuralları ölçüsünde olmalı ve amacını aşmamalı. Geçmişte Süleyman Seba’ya bu şekilde saldırıldı. Üzücü olan bunun gelenek haline gelmesi. İşin en vahim yanı ise Seba’ya bunu yapanlara gerekli tepkinin gösterilmemesi. Bu işten yarar sağlamayı düşünenler var ve onlar buna sessiz kaldı.



‘Beyaz mendille yapıyor’



Efsaneye bu yapıldıktan sonra gerekli tepki gösterilseydi bugün bunlar olmazdı. Yönetimi göndermenin yolu kesinlikle saldırı ve kavga yöntemi olamaz. Kongreye gidersiniz oyunu kullanırsınız. Düşünün Avrupa’da aynı protestolar beyaz mendil sallanarak yapılıyor. Şu günlerde Beşiktaş’ın birlik beraberliğe ve toparlanmaya ihtiyacı var. Bu toparlanma yalnız sportif anlamda değil, her anlamda olmalı. Ben dahil herkesin bu sürece katkı vermesi gerek. Ama bu katkı nasıl olur, şu an için bilemem.



‘2 gün sonra açıklayacağım’



Süleyman Seba’nın aday olmasını istediğini belirten Hikmet Çetin “Murat Aksu da böyle bir teklifle geldi. 2 gün sonra İstanbul’da Süleyman Seba ve Rahmi Koç ile yapacağım görüşme sonrası kararımı açıklayacağım” dedi.



‘Ektiğini biçiyor’



Beşiktaş’ta kurulların önceki gün ‘yönetime muhtıra’ vermesi ve olayların perde arkasında rant kavgasının olduğunu belirtmesi, karanlık noktaları biraz olsun aydınlatmıştı. Denizlispor maçında yaşanan olayları ve kurulların uyarısını Beşiktaş camiasından bazı isimlere sorduk... İşte görüşler:



‘Rant kesilmeli’



“Bu zemini hazırlayanlar maalesef çöküşe engel olamadı. Yönetimin hatalı ve yanlış kararları bu duruma getirdi. Başkana yapılan saldırılardan sonra kamuoyu ve basın Beşiktaş’ın arkasındaydı. Ama bir bakıyorsunuz Denizlispor maçında gruplara biletler dağıtılmış, olaylara çomak sokulmuştur. Beşiktaş’ın milyonlarca taraftarı vardır. Çok az kesimi yönetimin bu yanlışlarına ortak oluyor. Herkese mâl edilmemeli. Bugün kulüplerde aynı şeyler var. Maalesef kimse bir şey yapamıyor. Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için ciddi olarak rantı kesmeleri gerek. Unutmayın ki G.Saray’ın çok önemli başkanı Özhan Canaydın, yuhalanmıştı. Takım şampiyon oldu, yine tepki gördü. Beşiktaş aynı durumu yaşıyor. Bunu yapan da yönetimdir.” METİN KEÇELİ (Eski yönetici)



‘Canavarını yarattı’



“Maalesef yönetim ektiklerini biçiyor. Sayın Serdar Bilgili, kulübü düşünerek kapalıyı açığa taşımıştı. Daha sonra Yıldırım Demirören aday olduğunda tribünler “Kapalı bizim, başkanlık senin” diye bağırdı. Demirören de o sloganla geldi. Taraftarla bu kadar içli dışlı olursan onları bir daha kontrol edemezsin. Kendi canavarını kendisi yarattı. Olaylar durgun suya atılan bir taşın halkası gibi büyüyor. Önlem alınmazsa daha da büyür. Bunun sorumlusu ne kurullar, ne divan, ne de kombine bilet alanlar. Bunun sorumlusu başkan ve yönetimdir. Gerçek Beşiktaşlılar’ın kongrede başkana ‘Dur’ demeleri lazım.” AZİZ ÇANKIRI (Eski yönetici)



‘İlk defa gördüm’



“35 yıldır tribünleri tanırım. Beşiktaş TV ile İstanbul’u ilçe ilçe, Türkiye’yi il il dolaştım. Kimlerin ne yaptığını, ne yapacağını bilirim. Ama Denizli maçında hiç görmediğim isimleri tribünde gördüm. Beşiktaş’ı dibe vurdurdular. Bu olayda yönetimin de payı var. Beşiktaş kötü gidiyor. Artık oturup on kere yüz kere düşünülmeli. Kim bunları yaptıysa Allah’ından bulsun. Beşiktaş tribünleri böyle olmamalı ve böyle değildi zaten. Maalesef işin içine rant karışmıştır. Bu aynı zamanda sadece Beşiktaş’ın değil diğer kulüplerin de sorunu. Bütün kulüpler bir araya gelip bu olayları sonlandırmalı.”