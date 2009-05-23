'Başkan'ların 2.randevusu



Türkcell Süper Lig'de sezonun son derbisi, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'i 2.kez karşı karşıya getirecek.



Beşiktaş ile Galatasaray takımları arasında yarın yapılacak sezonun son derbisi, aynı zamanda Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'i ''başkan'' sıfatlarıyla 2. kez karşı karşıya getirecek.



Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, başkan sıfatıyla 13. kez Galatasaray derbisi izleyecek. Demirören'in başkanlık koltuğunda izlediği 12 Galatasaray derbisinde Beşiktaş 3 galibiyet, 3 beraberlik, 6 da yenilgi aldı.



Adnan Polat ise, başkan sıfatıyla ilk Beşiktaş derbisini sezonun ilk yarısında Ali Sam Yen Stadı'nda izledi ve takımının 4-2 galibiyetiyle sevindi.



