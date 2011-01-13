Başkanlar KCK davasında

T24 - Diyarbakır'daki 15. duruşmayı BDP lideri Demirtaş, DİSK Genel Başkanı Çelebi, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Coşar ve DTK Genel Başkanı Türk ile yurtdışından bazı heyetler izliyor.



PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK ile ilgili davanın 15. duruşması, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.



Tutuklu sanıkların Diyarbakır Adliyesi'ne getirilmesinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, duruşmaya yoğun ilgi gösteriliyor.



Duruşmayı BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ahsen Coşar, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Başkanı Ahmet Türk, Eğitim-Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç, BDP milletvekilleri Sırrı Sakık ve Emine Ayna, eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan ile aralarında milletvekillerinin de bulunduğu bazı yabancı heyetler de izliyor.



Daha önceki duruşmalara sanık avukatı olarak katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da bugünkü duruşmada izleyici olarak yerini aldı.



Duruşmaya, tutuklu 104 sanık, tutuksuz 48 sanıktan ise aralarında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak ve Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş'ın bulunduğu 13 kişi katıldı.



BDP Genel Başkanı Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada ana dilde savunmanın en doğal hak olduğunu belirterek şöyle konuştu:



''İnsanların Türkçe biliyor olması ana dillerinde savunma yapmasını engellemez. Hele hele bugünlerde kamuoyunun vicdanını yaralayan tahliyelerde sonra seçilmiş arkadaşlarımızın, siyasetçilerimizin, kadın ve gençlik temsilcilerimizin sırf ana dilleri nedeniyle tutuklu kalıyor olmaları kamuoyunun vicdanını bir kez daha yaralamış olacak. Bu nedenle bizim bugün beklentimiz hem ana dilde savunma krizinin aşılması hem de arkadaşlarımızın savunmalarından sonra tahliyelerinin gerçekleşmesidir. Bu şüphesiz Türkiye'de normalleşme ve barış için çok önemli gelişmede olacaktır. Artık Türkiye kendi iç barışını sağlarken, Kürt sorununun çözümüne doğru giderken, bu tür somut adımlarla ilerleye ilerleye gitmelidir. Bugün bu mahkemeden sonuç bekliyoruz. Savunma hakkı kutsaldır. Burada iddia makamı görevini yerine getirdi, iddialarını yazdı ve işi bitti. Asıl olan savunmadır. En son cezaevinden gönderdikleri haberde de kendi ana dilleri olan Kürtçe savunmada ısrarcı olacaklarını belirtiler. Bu bir haktır, kimsenin bunu engellememesi lazımdır. Kürtçe konuşmak savunma yapmaktır susmak değildir.''





