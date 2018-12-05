Başkanla görüşmek istedi, talebi kabul edilmeyince belediyeye ateş açtı

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile görüşme talebi kabul edilmeyen Özcan D. yanında getirdiği silahıyla ateş açtı. Olay, Belediye Başkanı Salman'ın odasının bulunduğu 3.katta meydana geldi. Özcan D. gözaltına alındı.

İddiaya göre büfe açma isteğiyle belediyeye giden Özcan D.(45) belediye başkanıyla görüşme talep etti. Talebi kabul edilmeyen D. "Başkanla görüşmek istiyorum, onu getirin bana" diye bağırdı. Yanında getirdiği silahla belediye başkanının makam odasına art arda iki el ateş eden Özcan D. binada bulunan polis tarafından etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı. Olay esnasında yaralanan olmadı.