Başkan’ın medya öfkesi...







Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Rusya'ya uçmak üzere geldiği Atatürk Havalimanı'nda, gazetecilerle tartıştı.



Aziz Yıldırım medya Atatürk Havalimanı Cihan Haber Ajansı gazeteci Başkan Aziz Yıldırım’ı dün Atatürk Havalimanı’nda Moskova’ya giderken görüntülemek isteyen gazetecilerle Yıldırım arasında tartışma yaşandığı bildirildi.



Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre Yıldırım beraberinde Azeri uyruklu bir menajerle öğle saatlerinde dış hatlar terminaline geldi. Fenerbahçe başkanı, bilet ve bagaj işlemlerini yaptırdıktan sonra yanındaki kişi ile bir kafede uçağın kalkış saatini beklemeye başladı.

Yıldırım, bu sırada Cihan Haber Ajansı Kameramanı Seyfettin Koçak’ın kendisini görüntülediğini fark etti. Sinirlenerek gazetecinin yanına gelen Yıldırım, “Özel hayatımla ilgili niye çekim yapıyorsun?” diye sordu.



Kameraman, Aziz Yıldırım’ın üzerine doğru geldiğini görünce kayıttan çıktı. Kameramanın, “Kamuya mal olmuş birisiniz. Transfer görüşmesine gidiyorsunuz diye çekiyorum” cevabı üzerine sinirlenen Aziz Yıldırım’ın, “Terbiyesizlik etme. Hepiniz şerefsizsiniz. Git diğer gazetecilere de söyle” şeklinde hakaret ettiği ileri sürüldü.



Cihan Haber Ajansı’nın servis ettiği haberin ardından, Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada Aziz Yıldırım’ın özel bir işi nedeniyle Rusya’ya gittiği ve yanındaki kişinin menajer olmadığı vurgulandı, “Haber amaçlı görüntü almak ile sürekli olarak bir kişiyi görüntülemek ve adeta yanındaki kişilerle sohbet etmesine dahi izin vermemek farklıdır ve gazetecilik değildir. Yaptığı çirkin davranıştan dolayı özür dilemesi gereken Cihan Haber Ajansı’nın, söz konusu olayı üstelik de çarpıtarak haber servisine koyması son derece çirkin ve yakışıksızdır” denildi.



