Başkan'ın koltuğu ve masası haczedildi

Yozgat'ın Çandır ilçe Belediyesinin esnafa olan 124 bin lira borcu nedeniyle belediye başkanının makam koltuğu ve masası ile kasadaki para haciz edildi.



Önceki yıllarda belediyeye alınan kömürün bedeli olan 124 bin liranın ödenmemesi üzerine Çayıralan İcra Müdürlüğü tarafından başlatılan icra takibi sonucu haciz işlemi başlatıldı.

Çayıralan İcra Müdürü Nuran Kader, belediyeden 124 bin lira alacaklı olduğunu ileri süren kömür müteahhidi Emre Yıldırım'ın Avukatı Erdal Kılınç, iki polis memuru ile birlikte Çandır Belediye binasına geldi. Mahkeme kararını gösterip, Tahakkuk Servisi'ndeki çelik kasa açtırılarak kasada bulunan bin 745 liraya tutanakla el konuldu.



Görevliler daha sonra, Belediye Başkanı Ahmet Eroğlu'nun makam odasına geçerek, başkanın makam koltuğu ve masasına da el koyup, belediyeden ayrıldı.



Makam koltuğu ve masasına haciz konulan Belediye Başkanı Ahmet Eroğlu, borcun kendisinden önceki dönemlere ait olduğunu, icra tarafından el konulan makam koltuğu ve masasını tekrar alıncaya kadar, sandalyede masasız olarak halka hizmet edeceğini söyledi.