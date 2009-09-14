T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başkan'ın koltuğu ve masası haczedildi

Yozgat'ta belediyenin esnafa olan borcu nedeniyle belediye başkanının makam koltuğu ve masası haczedildi.

14 Eylül 2009 03:00

Yozgat'ın Çandır ilçe Belediyesinin esnafa olan 124 bin lira borcu nedeniyle belediye başkanının makam koltuğu ve masası ile kasadaki para haciz edildi.

Önceki yıllarda belediyeye alınan kömürün bedeli olan 124 bin liranın ödenmemesi üzerine Çayıralan İcra Müdürlüğü tarafından başlatılan icra takibi sonucu haciz işlemi başlatıldı. 

Çayıralan İcra Müdürü Nuran Kader, belediyeden 124 bin lira alacaklı olduğunu ileri süren kömür müteahhidi Emre Yıldırım'ın Avukatı Erdal Kılınç, iki polis memuru ile birlikte Çandır Belediye binasına geldi. Mahkeme kararını gösterip, Tahakkuk Servisi'ndeki çelik kasa açtırılarak kasada bulunan bin 745 liraya tutanakla el konuldu.

Görevliler daha sonra, Belediye Başkanı Ahmet Eroğlu'nun makam odasına geçerek, başkanın makam koltuğu ve masasına da el koyup, belediyeden ayrıldı.

Makam koltuğu ve masasına haciz konulan Belediye Başkanı Ahmet Eroğlu, borcun kendisinden önceki dönemlere ait olduğunu, icra tarafından el konulan makam koltuğu ve masasını tekrar alıncaya kadar, sandalyede masasız olarak halka hizmet edeceğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24