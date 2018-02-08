Başkanın, dünya liderlerinin balmumu heykelleriyle pozu

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, çocukluğundan gençliğine, askerlikten iş hayatına ve ziyaretlerininde çektirdiği fotoğrafları, adını taşıyan internet sitesinde paylaşıyor.

Hayatını fotoğraflarıyla özetleyen Çelik’in Çin, Fransa, İtalya, Suriye, Mısır ve Almanya gibi ülkelerde çektirdiği fotoğraflar dikkat çekiyor. Çelik, Londra’da bulunan dünyanın en büyük balmumu heykel müzesi Madame Tussauds’u ziyaretinde Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD eski Başkanı Barack Obama ve 2016 yılında görevinden istifa eden İngiltere’nin eski Başbakanı David Cameron’a ait balmumu heykellerle poz verdiği fotoğrafları da paylaştı.

Başkan Mustafa Çelik, sitede ikiz kardeşi Sabri Çelik’le çocukluğunda çekilen fotoğrafları da takipçileri ile paylaştı. Mısır’da at üstünde poz veren Çelik, aynı zamanda 2017 yılında İzmir\'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden \'Halil İbo\' lakaplı 2.28 metre boyundaki Halil İbrahim Kuzucu ile Kocaeli’de çektirdiği fotoğrafı da paylaştı.



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