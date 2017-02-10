Başkanın danışmanından Ivanka Trump reklamı

ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı Kellyanne Conway, Ivanka Trump’ın moda firmasının ürünlerinin satın alınması için televizyondan çağrı yaptı. Danışmanın sözleri yoğun eleştiriye maruz kaldı.

ABD Başkanı Danışmanı Kellyanne Conway Fox News televizyonunda yaptığı konuşmada "Ivanka ürünlerini gidin ve alın!” dedi. Ivanka Trump markasının "harika bir marka” olduğunu söyleyen Conway ürünlerin internet üzerinden de alınabileceğini belirtti. ABD Başkanı Danışmanı, sözlerinin "ücretsiz reklam” olduğunu da kabul etti.

Ivanka'nın babasına zarar vermek için "kullanıldığını” söyleyen Conway, Ivanka Trump'ın "çok başarılı bir iş kadını” ve "iş dünyasındaki kadınların haklarının savunucusu” olduğunu belirtti. Alışveriş yapmaktan nefret ettiğini belirten Kellyanne Conway kendisinin de Ivanka Trump ürünleri kullandığını ve röportajdan sonra da başka ürünler almaya gideceğini söyledi.

ABD medyasında danışmanın sözleri eleştiri dalgası yarattı. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Conway'in röportajda "bir tavsiyede bulunduğunu”, önerinin tarzı hakkında detaylara girmek istemediğini söyledi.

Trump alışveriş mağazasını eleştirdi

Ivanka'nın moda şirketinin ürünleri ABD Başkanı Donald Trump tarafından gündeme getirilmişti. Trump Twitter hesabı üzerinden kızının ürünlerini satmayı reddeden alışveriş mağazaları zinciri Nordstrom'u eleştirmişti.

Trump "Kızım Ivanka @Nordstrom tarafından o kadar haksız bir muameleye maruz kaldı ki. O harika bir insan – Her zaman beni doğruyu yapmam konusunda zorluyor! Korkunç!” diye yazdı.

Nordstrom Ivanka Trump ürünlerini satmamasının arkasında siyasi bir gerekçe olmadığını açıkladı. Şirket bunun tamamen ticari bir karar olduğunu, ürünlerin satışının geçen yıl özellikle yılın ikinci yarısında düzenli bir biçimde düştüğünü duyurdu.

ABD Temsilciler Meclisi'nde gündem

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Partili Elijah Cummings meclisin denetim komisyonuna bir mektup yazarak, ABD Başkanı Danışman Kellyanne Conway'in hükümet çalışanları için geçerli olan etik kurallarını ihlal ettiğini söyledi. Danışmanın verdiği demecin bir hükümet fonksiyonunun istismar edildiğini göstermesi bakımından "derse konu olacak bir örnek” olduğunu belirten Cummings meclis denetim komisyonundan olayı araştırmasını istedi.

Kellyanne Conway daha önce de Trump'ın yemin törenine katılımla ilgili tartışmada "alternatif olgular” deyimini kullanmış, bu ifade sosyal medyada öfkeye yol açmış, alay konusu olmuştu.

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AFP / EC, GA