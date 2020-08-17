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Başkanın Covid-19 testi pozitif çıkmıştı; Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yeni tedbir

17 Ağustos 2020 15:43

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine yeni bir karar alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından, "Önemli duyuru" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Pandemi önlemleri kapsamında hemşehrilerimizin sağlığını düşünerek tüm tedbirlerimizi aldığımız belediye binamızda girişleri sınırlandırdık." denildi.

Duyuruda "Acil ve zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın işlemlerini online olarak gerçekleştirmelerini ve geçici bir süre belediyeyi ziyaret etmemelerini rica ederiz." ifadesine yer verildi.

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