Başkan’ın çiçeğine soruşturma





T24- Antalya’da geçtiğimiz 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde CHP’li Belediye Başkanı Özgenç öğretmenlere çiçek verince kaymakamlık soruşturma başlattı. Kepez’de de iki öğretmen peruk takınca müdür sürgün edildi.









Milliyet'in haberine göre, Antalya’nın Gazipaşa İlçesi’nde geçen 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen kutlama programı sonunda ilçenin CHP’li Belediye Başkanı Cem Burak Özgenç’in öğretmenlere çiçek vermesi nedeniyle, Kaymakamlık üç öğretmen hakkında soruşturma açtı. Kepez İlçesi’nde de Altınova İlköğretim Okulu’nda peruk taktıkları için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce soruşturma açılan iki öğretmenin olayında da okul müdürü Abdüllatif Tapkan, Akseki’nin Cevizli Köyü’ne sürgün edildi. Eğitim Sen yöneticileri, her iki soruşturmaya tepki gösterdi.





Eğitim Sen’den tepki





Antalya’da Eğitim Sen üyesi öğretmenlere yönelik açılan soruşturma ve verilen cezalar sendika yönetiminin tepkisine yol açtı. İki soruşturmadan ilki Gazipaşa İlçesi’nde gerçekleşti. Geçen 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görevlendirmesiyle Merkezi Teknik Eğitim Merkezi’nde (METEM) kutlama programı düzenlendi. İlçe Kaymakamı Muhittin Pamuk, Belediye Başkanı Cem Burak Özgenç ile ilçe idarecileri ve öğretmenler törene katıldı.





Öğretmenlerin çeşitli şarkılar da söylediği törenin bitiminde Belediye Başkanı Özgenç, tören komitesine, öğretmenlere çiçek vermek istediğini iletti. Sunucu tarafından sahneye davet edilen Özgenç, öğretmenlere çiçek takdim etti. Kaymakamlık tarafından, tören programında yer almadığı gerekçesiyle belediye başkanının öğretmenlere çiçek takdim etmesine izin verilmesi nedeniyle de Eğitim Sen üyesi olan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Alp Arslan, METEM Müdürü Hüseyin Demirel ve METEM Müdür Yardımcısı Nuray Güler’e soruşturma açıldı.





Cevizli Köyü’ne atandı





İkinci olay ise Kepez İlçesi’nin Altınova İlköğretim Okulu’nda meydana geldi. Bir süre önce okulun iki kadın öğretmeni hakkında peruk taktıkları gerekçesiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce soruşturma açıldı. Bu soruşturma nedeniyle eleştirilen İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu kez okul müdürü Abdüllatif Tapkan hakkında soruşturma açarak, Antalya’nın sürgün yeri olarak bilinen Akseki İlçesi’ne bağlı Cevizli Köyü’ne atadı.





Müdür hedef gösterildi





Soruşturmalara tepki gösteren Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez, “Öğretmenlere, Öğretmenler Günü’nde övgü dolu sözler söylenirken hangi anlayış belediye başkanının çiçek vermesini hazmedemez. Çiçek veren belediye başkanı AKP’li olsaydı aynı soruşturma açılacak mıydı? Belediye başkanının öğretmenlere çiçek vermesi dünyanın neresinde suç sayılmaktadır” dedi.





Kepez Altınova İlköğretim Okulu’nda perukla derse giren öğretmenlere başka okulda görevlendirilmeleri cezası verildiğini ve bu cezaların il disiplin kurulunda affedildiğini belirten Sönmez, “Olaya ilişkin soruşturma iznini İl Milli Eğitim Müdürü Osman Nuri Gülay vermesine rağmen, Eğitim Sen üyesi olan Okul Müdürü Abdüllatif Tapkan hedef gösterildi. Hakkında öğretmenlere baskı uyguladığı gerekçesiyle soruşturma açılarak Akseki Cevizli’ye sürgün edildi” diye konuştu.