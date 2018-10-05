Başkanın aracının motoruna sıkışan yavru kedi, kurtarıldı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'da, Ak Parti Başkale İlçe Başkanı Muğdat Sarıhan\'ın otomobilinin motor kısmına giren yavru kedi, itrafaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

İpekyolu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi\'nde oturan Ak Parti Başkale İlçe Başkanı Muğdat Sarıhan, dün öğle saatlerinde otomobilini çalıştırıp hareket etti. Yaklaşık 200 metre ilerleyen araçta, kedi sesi duyan çevre sakinleri, Sarıhan\'ı uyardı. Aracı durduran Sarıhan, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, önce otomobilin bir tarafını kriko yardımıyla yerden yükseltti, ardından da uzun uğraşları sonucu yavru kediyi bulunduğu yerden kurtarıldı. Yavru kediye, Muğdat Sarıhan ve itfaiye ekipleri, su ve yiyecek verdi.



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