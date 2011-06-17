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'Başkanım su çok güzel, gelsene'

Ankara'da 17 yıldır Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek'e Twitter'dan 'istifa et' çağrısı yapıldı.

17 Haziran 2011 03:00

T24 - Ankara’da dün aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu, ulaşımı felç ederken; köprü altlarında bir çok sayıda araç mahsur kaldı. Durumu "Bunu hiçbir altyapı kaldırmaz" diye savunan Ankara'da 17 yıldır Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek'e Twitter'dan 'istifa et' çağrısı yapıldı.



İşte Twitter'dan bazı yorumlar:

Hande_CC: su çok güzel gelsene! @06melihgökcek #melihgokcekistifa

CTNYLMZ: #melihgokcekistifa istifa etmez yormayın kendinizi... Ankaralılar onun yüzünden ölse,kalan bir kaç kişiyle köy kurup Muhtar olur,o derece.

Sertaac: köprünün dolmasına, altyapı olmamasına falan üzülmedm esasen ben.O kadar su da koca koca kediler nasıl yaşayacak derdim o

phaloe Ö.A: Okuman yazman yoksa sen parmak bas, istifayı biz yazarız.

Bulutooth23: İtalyanlar çakma Venedik'e dönüştüğümüz için bizi AİHM ye şikayet ediceklermiş... #melihgokcekistif

zaibatsu_: Atakule'yi de Kız Kulesi yaptık mı işlem tamamdır başkanım.

zynpinci: Aa neden #melihgokcekistifa diyorsunuz? Adam Ankara'ya deniz getirdi daha ne yapsın?!!

zaibatsu: Neron Roma'yı yaktıydı. O kolay olanı...Başkanım Ankara'ya deniz getirdi. #melihgokcekistifa

PinkProzAches: Hala yol kenarlarını süsleyen dev "Seğmen kedi" maketleri, Ankara su balesi olimpiyatları için mi? #melihgokcekistifa

erdemtufekci: Denizi olmayan şehirde balık adam temini hemen saglandi diye takdir de bekler bu şimdi :-D #melihgökcekistifa

enazlie Naz: Ankara'nın en büyük felaketi Melih Gökçek boşuna yazmamış sitesinde "Ankaralı her şeye layıktır" diye.. #melihgokcekistifa

denizozeler: Hayatta gitmez ama #melihgokcekistifa

KucukSezarr: RT sokakları denize çıkan ankara!


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