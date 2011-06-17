'Başkanım su çok güzel, gelsene'

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İşte Twitter'dan bazı yorumlar:su çok güzel gelsene! @06melihgökcek #melihgokcekistifa#melihgokcekistifa istifa etmez yormayın kendinizi... Ankaralılar onun yüzünden ölse,kalan bir kaç kişiyle köy kurup Muhtar olur,o derece.köprünün dolmasına, altyapı olmamasına falan üzülmedm esasen ben.O kadar su da koca koca kediler nasıl yaşayacak derdim oOkuman yazman yoksa sen parmak bas, istifayı biz yazarız.İtalyanlar çakma Venedik'e dönüştüğümüz için bizi AİHM ye şikayet ediceklermiş... #melihgokcekistifAtakule'yi de Kız Kulesi yaptık mı işlem tamamdır başkanım.Aa neden #melihgokcekistifa diyorsunuz? Adam Ankara'ya deniz getirdi daha ne yapsın?!!Neron Roma'yı yaktıydı. O kolay olanı...Başkanım Ankara'ya deniz getirdi. #melihgokcekistifaHala yol kenarlarını süsleyen dev "Seğmen kedi" maketleri, Ankara su balesi olimpiyatları için mi? #melihgokcekistifaDenizi olmayan şehirde balık adam temini hemen saglandi diye takdir de bekler bu şimdi :-D #melihgökcekistifaAnkara'nın en büyük felaketi Melih Gökçek boşuna yazmamış sitesinde "Ankaralı her şeye layıktır" diye.. #melihgokcekistifaHayatta gitmez ama #melihgokcekistifaRT sokakları denize çıkan ankara!