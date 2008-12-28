Başkanı prezervatifli oy belirledi

Yüzme Federasyonu'nun Genel Kurulu'nda oldukça ilginç bir olay yaşandı. İki adayın yarıştığı seçimde sonucu prezervatifli oy belirledi





Yüzme Federasyonu'nun Ankara Sürmeli Otel'de gerçekleştirilen 2. Olağan Mali ve 1. Olağan Genel Kurulu'na Ahmet Mazhar Bozdoğan ve Tuğrul Dellaloğlu aday olarak katıldı.



Seçimde adayların konuşmasından sonra seçimlere geçildi. Divan Kurulu oyları saymaya başladığında bir zarfın içinden oy pusulasının yanında bir de prezervatif çıktı.



Divan Kurulu oyu geçerli sayarken, prezervatifli oy seçimin kazanılmasında büyük etken oldu ve Ahmet Mahzar Bozdoğan 1 oyla seçimi kazandı.



198 delegeden 174'ünün oy kullandığı genel kurulda üyelerden 86'sının desteğini alan Ahmet Mazhar Bozdoğan yeniden başkan seçildi. Diğer aday Tuğrul Dellaloğlu'na 85 oy çıktı. 3 oy ise geçersiz sayıldı.

