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Dünya

BAŞKANI: 8 BAŞARILI AMELİYAT GEÇİRDİM SANA (A.A)

08 Temmuz 2011 00:32

-BAŞKANI: 8 BAŞARILI AMELİYAT GEÇİRDİM SANA (A.A) - 07.07.2011 - Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salihi, 8 başarılı ameliyat geçirdiğini belirtti. Salihi, devlet televizyonundan yayımlanan konuşmasında, Yemen'de birlik çağrısında bulundu. Sarayına, 3 Haziran'da yapılan saldırıda yaralanan ve tedavi amacıyla Suudi Arabistan'a götürülen Salihi, o zamandan beri ilk kez görülüyor. Yüzünün yandığı ve ellerinin bandajlı olduğu görülen Salihi, birkaç dakikalık konuşmasında, ülkesine dönmekle ilgili bir ifade kullanmadı, ancak Devlet Başkanı Yardımcısı Abdrabbo Mansur Hadi'nin bir siyasi uzlaşma bulma çabalarına destek verdiğini kaydetti.

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