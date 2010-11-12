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Ekonomi

BAŞKAN YILMAZ'DAN UYARI İSTANBUL (A.A) 

12 Kasım 2010 13:51

-BAŞKAN YILMAZ'DAN UYARI İSTANBUL (A.A) - 12.11.2010 - Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, önümüzdeki dönemde dünyayı etkisi altına alacağını düşündükleri yeni konjonktürün bazı önlemlerin alınmasını gerektirdiğine işaret ederek, yeni konjonktürün temel özelliğinin güvenilir ve dinamik yükselen piyasa ekonomilerine yoğun sermaye akışı sonucunda bu ekonomilerde aşırı ısınma, aşırı borçlanma ve varlık balonları oluşması riskinin belirmesi olduğunu bildirdi. İç talepteki canlanmanın enflasyon üzerinde olumsuz etkisi olmadığını belirten Yılmaz, ''Dolayısıyla iç talebin bugün geldiği nokta itibarıyla enflasyonun tehdit oluşturduğunu düşünmüyoruz'' dedi. Başkan Yılmaz, bankacılık sisteminin büyütülmesinin yavaşlatılması diye birşeyin söz konusu olmadığını kaydederek, ''Ölçülü bir büyümenin, kontrol edilebilir bir büyümenin ülkemiz için uygun olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bankacılık sisteminin büyümesinin engellenmesi gibi birşey söz konusu değil. Aklımızın ucundan da geçmiyor'' diye konuştu. ''Biz şu anda ekonomimizin ısındığını düşünmüyoruz'' diyen Yılmaz şunları söyledi: ''Ama ileriye yönelik özellikle cari açık tarafından baktığımızda birtakım finansal istikrarla ilgili risklerin ortaya çıkabileceğini düşünüyoruz. O nedenle bugünden tedbir alıyoruz'' dedi.

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