Başkan Yılmaz, Ampute Milli Takımı'nı Bozcaada'ya davet etti

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı çağrıyla Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı oyuncularını ve teknik ekibini eşleriyle birlikte Bozcaada\'ya davet etti.

Bozcaada Belediye Başkanı Yılmaz, Türkiye\'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası final maçında, İngiltere\'yi 2-1 yenerek, şampiyon olan Ampute Milli Takımı\'nı Bozcaada\'da ağırlamak istediklerini duyurdu. Başkan Yılmaz, Bozcaada Belediyesi\'yle kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Futbol Federasyonu\'na (TFF) çağrı yaptı. Yılmaz\'ın TFF\'ye ilk çağrısı, \"A Milli Futbol Takımı için Dünya Kupası\'na gitme hakkını kazandığı takdirde verilmesi düşünülen primin, Avrupa Şampiyonu olan Türkiye Ampute Milli Takımı\'na verilsin\" oldu

Başkan Yılmaz\'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamanın ardından Mustafa Dermanlı isimli bir sosyal medya kullanıcısının \'En çok tatili bu sporcular hak etti. Tüm sporcuların masrafları belediyemizce karşılaşacak 3-4 günlük bir tatil için sporcuları adamıza davet edelim mi başkanım\' teklifi de olumlu karşılık buldu.

Başkan Yılmaz, teklif üzerine şu açıklamayı yaptı: \"Bozcaada Belediye Başkanlığı olarak Türkiye Futbol Federasyonu\'na 2\'inci çağrımızdır. Avrupa Şampiyonu olarak bizi gururlandıran Türkiye Ampute Milli Takımı\'nın tüm sporcu ve teknik ekibini, saygıdeğer eşleri ve aileleriyle birlikte yorgunluklarını atmak ve Bozcaada halkı olarak bağrımıza basmak için, kendileri için uygun olan bir tarihte ilçemizde ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyacağız.\"

Başkan Yılmaz\'ın, TFF\'ye çağrısı sonrası Bozcaadalı otel, pansiyon ve restoran sahipleri de Türkiye Ampute Milli Takımı\'nın sporcularını ve teknik ekibini, eşleriyle birlikte adada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacaklarını belirtti.

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