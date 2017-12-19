Başkan Yardımcısı Pence Ortadoğu ziyaretini erteledi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in bu hafta için planlanan Mısır ve İsrail ziyaretini Ocak ayı ortasına ertelediği duyuruldu.

Karar, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve bu kararın geri çekilmesi çağrısında bulunan karar taslağının dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada ABD tarafından veto edilmesi sürecinde açıklandı.

Pence'in Senato'nun salı günü vergi yasası konusunda yapacağı oylama sonrasında Ortadoğu'ya ocak ortasında gideceği açıklandı. Ziyaretin cumartesi günü İsrail ile başlaması planlanmıştı. Pence, salı akşamı da Mısır için yola çıkması bekleniyordu.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki oylama

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını ile ilgili tartışmalar BM Güvenlik Konseyi'ne taşındı. Güvenlik Konseyi, Kudüs'ün statüsünü ya da demografik yapısını değiştirmeye yönelik karar ve eylemlerin "hiçbir yasal hükmü olmadığını" belirten bir tasarıyı oyladı. Söz konusu kararların "geçersiz olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini" belirten tasarı, ABD dışındaki diğer 14 BM Güvenlik Konseyi üyesince kabul edildi.

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü ise ABD'nin vetosunu "kabul edilemez" olarak niteledi ve kararı kınadı. Sözcü, ABD'nin kararının "saygısızlık yaptığı uluslararası toplumun istikrarını tehdit ettiğini" belirtti. Abbas'ın da Pence ile görüşmesi planlanıyordu, ancak kınamadan sonra görüşmeden vazgeçtiği bildirildi.

Türk Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklamayla ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto kararını "esefle karşıladığını" duyurdu.

AP/SSB/HS

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