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Başkan Vekili Atilla: Şehri, bu şehirde yaşayanlarla yöneteceğiz

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, "Şehrimiz için el birliği ile çalışmalarımızı koordinasyon halinde yürüteceğiz

20 Ekim 2017 19:51

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, \"Şehrimiz için el birliği ile çalışmalarımızı koordinasyon halinde yürüteceğiz. Şehri bu şehirde yaşayanlarla yöneteceğiz\" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, kentte faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle biraraya geldi. Başkan Vekili  Atilla, belediyenin kongre mekezinde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yaptığı toplantıda, belediyenin projelerini anlatmasının yanı sıra, STK temsilcilerinin talep ve önerilerini dinledi. Talep ve önerilerin ardından çalışma ve projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Başkan Vekili Atilla, toplumun her kesiminin görüşünü önemsediklerini belirterek, \"Biz göreve geldiğimiz ilk günden şunu dedik, \'Şehri bu şehirde yaşayanlarla yöneteceğiz\' bu sebeple istişare toplantılarına büyük önem veriyoruz. Şehrimizdeki sivil toplum kuruluşları ile her fırsatta bir araya geleceğiz. Şehrimizin kalkınması, güzelleşmesi ve yaşanılabilirliğinin artırılmasına ortak akılla gayret edeceğiz. Bu toplantıları çok önemsiyoruz. Şehrimiz için el birliği ile çalışmalarımızı koordinasyon halinde yürüteceğiz. Ayrıca belediyemizin bünyesinde Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü kurarak sivil toplum kuruluşlarımızın önerilerini ve sorunlarını bu birimin çalışmalarıyla çözeceğimizi de belirtmek isterim\" dedi.
Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ise toplantının önemli olduğunu belirterek, Başkan Vekili Atilla\'ya hem hizmetleri, hem de toplantı nedeniyle teşekkür etti.

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