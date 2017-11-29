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Başkan Vekili Atilla: Gençlerin fikirlerine önem veriyoruz

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Dicle Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerle buluşmasında yaptığı konuşmada, gençlerin fikirlerine önem verdiğini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak gencinden yaşlı

29 Kasım 2017 16:09

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Dicle Üniversitesi\'nde eğitim gören öğrencilerle buluşmasında yaptığı konuşmada, gençlerin fikirlerine önem verdiğini belirterek, \"Büyükşehir Belediyesi olarak gencinden yaşlısına bu şehirde yaşayanların mutluluğu için çalışıyoruz. Diyarbakırlı kardeşlerimiz her şeyin en güzeline layıktır\" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, öğrencilerin daveti üzerine Dicle Üniversitesi\'ndeki öğrenci yurdunu ziyaret etti. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi\'nin gençlere yönelik projelerini anlatan Başkan Vekili Atilla, öğrencilerin talebi üzerine Üniversite içinde ücretsiz servis hizmeti başlattıklarını ifade ederek, “Gençlerimizin fikirlerine önem veriyoruz. Gençlerimizin faydalanması için \'Bilgi Evi\' kurma çalışmalarımız devam ediyor, en kısa sürede hizmete girecek. Burada gençlerimiz kitap okuyacak sosyal aktiviteler gerçekleştirecek. Bunun yanı sıra gençlerin yararlanması için 46 spor sahası çalışmasını hayata geçirdik. Mesleki kurslarımız ve kültür sanat alanında gençlere yönelik kurslarımız devam ediyor. Daha birçok hizmetimizi siz değerli gençler için hayata geçirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak gencinden yaşlısına bu şehirde yaşayanların mutluluğu için çalışıyoruz. Diyarbakırlı kardeşlerimiz her şeyin en güzeline layıktır\" diye konuştu.
Ziyarette öğrenciler, Başkan Vekili Atilla\'ya gençlere yönelik çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

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