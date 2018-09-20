Başkan Uysal: İstanbul TEKNOFEST ile çok daha güzel

İSTANBUL,(DHA)-Türkiye’nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), İstanbul Yeni Havalimanı\'nda başladı. Açılışa katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “İstanbul TEKNOFEST ile çok daha güzel. Teknoloji ve havacılığa ilgi duyan bütün İstanbullulara bu festivali mutlaka ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde 20-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul Yeni Havalimanı’nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) yoğun katılımla başladı. Festivale özellikle gençler ve teknoloji tutkunları büyük ilgi gösterdi.

TEKNOFEST’in açılışına ev sahibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu, festivale destek veren paydaş kuruluşların temsilcileri ve 42 ilden 10 bin genç ve binlerce İstanbullu katıldı. Başkan Mevlüt Uysal ve Selçuk Bayraktar, katılımcı bakanlarla birlikte butona basarak festivalin açılışını gerçekleştirdi.

FESTİVALLERİN ŞEHİRLERE KATKISI BÜYÜK

Açılış töreninin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin standını ziyaret eden Başkan Mevlüt Uysal, İBB birimlerinin teknolojik ürünleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kodlama ve yapay zeka üzerine çalışmalar yapan gençlerin robotunu inceleyen Başkan Uysal, festivallerin şehirlere önemli katkıları oluğunu söyledi.

Teknolojiyle gençleri buluşturan TEKNOFEST’in, İstanbul’a kültürel ve ticari olarak çok büyük katkılar yapabileceğinin altını çizen Uysal, festivalin bu yıl ilk kez düzenlenmesine rağmen ilginin çok yoğun olduğuna dikkat çekti.

Uysal, “Bu, gelecek yıllarda yapacağımız TEKNOFEST’in çok daha hareketli geçeceğinin bir işaretidir. Bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. İstanbulumuz TEKNOFEST ile çok daha güzel. Teknolojinin konuşulduğu ve görüldüğü festivalin İstanbul markasına katkısı olacak. Katılımcıların burada gördüklerini başka bir yerde görme imkanı yok. Teknoloji ve havacılığa ilgi duyan bütün İstanbullulara TEKNOFEST’i mutlaka ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

“TÜRKİYE HAVACILIKTA HAK ETTİĞİ YERE GELECEK”

Festivalin açılışında konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da Türkiye’nin uzayda ve havacılıkta hak ettiği yere geleceğini ifade ederek, “Milli İHA ve SİHA\'ların altında da bu tutku yatıyor. Milli Savunma şirketlerimiz de var. Açıkçası bu alanda sivilinden havacılıkla ve uzayla alakalı ayağınızı yerden kesebilecek her türlü etkinlik var. Festivale sadece ön kayıt yaptıranların sayısı 80 bin. Bu rekor bir rakam. Allah\'a şükür tüm milletimizde ülkemizin milli teknoloji hamlesini geliştirecek tutkunun adım adım yerleştiğini görüyoruz” şeklinde konuştu.

KENAN SOFUOĞLU İLE SOLO TÜRK YARIŞTI

Festivalde, Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne bağlı Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, büyük ilgi gören bir gösteri yaptı. Festivalde AK Parti Milletvekili ve milli yarışçı Kenan Sofuoğlu da Solo Türk uçaklarıyla nefes kesen bir gösteri yarışı yaptı. Sofuoğlu\'nun kullandığı motosiklet, Formula 1 aracı, spor araçlar, Solotürk F-16 uçağı ve bir iş jeti için aynı anda start verildi. Havalimanının pistinde yapılan ve 400 metrelik mesafeyi motosikteliyle Kenan Sofuoğlu, 9,43 saniyelik derecesiyle birinci bitirdi.

KATILIM ÜCRETSİZ

Katılımın ücretsiz olduğu festival ile Türkiye\'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefleniyor. 23 Eylül’e kadar sürecek festivalde havacılık ve uzay sanayine yönelik çok sayıda araç ve ürün sergileniyor. Milli teknolojiler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sanal gerçeklik uygulamasıyla yakından görülebiliyor. Havacılık gösterileri ve özel aktivitelerin yer aldığı festival, 12 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına da ev sahipliği yapıyor.

ÜCRETSİZ ULAŞIM İMKANI

Dört gün sürecek TEKNOFEST\'e ulaşım için otobüs hatları belirlendi. İETT, katılımcıların, festivale rahat ve hızlı gidebilmesi için Avrupa ve Anadolu yakasındaki 16 merkezden ücretsiz otobüs seferleri yapıyor. Sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında düzenlenen seferlerin saati yolcu yoğunluğuna göre belirleniyor.

(FOTOĞRAFLI)