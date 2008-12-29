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Spor

Başkan uyardı!..

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nden transferi Gökhan Emreciksin çarpıcı konuştu!

29 Aralık 2008 02:00

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nden transferi Gökhan Emreciksin çarpıcı konuştu! Henüz imza atmadığını belirten yıldız oyuncu, başkan Aziz Yıldırım'ın formayla çektirdiği fotoğraflar hakkında verdiği tepkiyi açıkladı, forma rekabeti içinse; "oturmaya gitmiyorum" ifadesini kullandı!

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nden transfer ettiği yıldız oyuncu Gökhan Emreciksin Star Televizyonu'nda yayınlanan Futbolig Programı'nı sunan spor müdürü Ertem Şener'e konuştu.

Gökhan'ın açıklamaları şöyle:

"İmzayı attık mı? İmzayı atmadık. Ne bileyim bonserviste sorun var, kiralık gelecek futbolcularda anlaşmazlık var ama anlaşacağız sonuçta. Olacak. Forma olayı abartıldığı gibi olmasa da, başkan beni arayıp yanlış yaptığımı söyledi.. Beşiktaş ile Trabzonspor'dan resmi teklif geldi. Fener istedi ve direkt aldı. Fenerbahçe'de daha rahat oynarım diye düşündüm. İnanmasam gitmezdim. Ben bir atayım imzayı da o zaman konuşacağım. Bir şey demiyorum şu anda. Yalan haberler çıkıyor hakkımda. Forma olayında ben özür diledim olay kapandı zaten. Ben de oturmaya gitmiyorum tabii oraya. Örnek aldığım bir futbolcu yok ama beğendiğim futbolcular var. Türkiye'de Arda'yı çok beğeniyorum. Ankara'dakiler bana Ronaldo benzetmesi yapıyorlar, sağ olsunlar. Ben de Ronaldo'yu çok beğeniyorum. Ronaldo, Messi ve Quaresma hepsi de çok iyi topçular. Seyirci olarak Kadıköy'e gittim. Atmosfer çok iyiydi. Fenerbahçe'deki forma numaram belli değili. Ben normalde 7 numara seviyorum. Burak Yılmaz giyiyor ama 7 numarayı"

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