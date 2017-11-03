Başkan Uğur istifa edince, adadığı danayı kestirdi

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'deki Zağnos Paşa Camii yanındaki kafeteryası Büyükşehir Belediyesi tarafından yıktırılınca \"Başkan görevden giderse dana kestireceğim\" diyen kentteki Celepler Odası\'nın Başkanı İsmail Balaban ve kardeşi İsa Balaban, Edip Uğur\'un istifasıyla sözünü yerine getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Zağnos Paşa Camii\'nin etrafını açmak için aldığı kararla cami etrafında pek çok binayı yıktı. Yıkılan binalar arasında Altıeylül Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu\'nun binasının yanında, Balıkesir Celepler Odası Başkanı İsmail Balaban ve Kardeşi İsa Balaban\'ın işletmesini yaptığı kafeterya da yıkıldı. İsmail Balaban, işyerinin yıkıldığı gün, Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur\'un görevinden ayrılması halinde dana kesmeyi adadı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talebi üzerine Başkan Uğur, geçtiğimiz pazartesi günü, Avlu Kongre Merkezi\'nde istifasını açıkladı. Başkanın istifasından sonra geçtiğimiz yıl kafeteryası yıkılan İsmail Balaban sözünü tuttu. Bugün Cuma namazından sonra Zağnos Paşa Camii yanında, yıkılan işyerinin bulunduğu yere kamyonetle dana getirtti. İsmail Balaban, danayı niye getirttiğini meraklı kişilere anlatırken, şöyle dedi:

\"Adağımız vardı kabul oldu Elhamdülillah. Bizim burada bir mekanımız vardı. Mekanımızı paldır- küldür başımıza yıktılar. Biz bu durumda mağdur olduğumuzu anlattık. Bunların gözleri ve gönülleri yüksekte olduğundan bizi dinlemediler. Halkın sesine kulak vermediler. Garip insanlarız, namusumuzla ekmek kazanmak istedik. Mekanımızı yıktılar. Biz de mekanımız yıkıldığında adak adadık. Bugün, o gün adağımızı adayacağımız vakit geldi. Çok mutluyuz. Sayın Cumhurbaşkanım gereğini yaptı. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Balıkesir\'in sesine kulak verdi, Allah ondan razı olsun.\"

Balaban kardeşler, işyerlerinin yıkıldığı alanda bulunanlarla birlikte dua edip, 500 kilo ağırlığındaki danayı kesilmek üzere mezbahaneye gönderdi. Balaban kardeşler, dana etinden kavurma yapılacağını Balıkesir Şehir Meydanı\'nda pilav ile birlikte hayır olarak dağıtacaklarını söyledi.

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