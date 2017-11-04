Başkan Türkyılmaz: DSİ, Mudanya'da 2 bin zeytin ağacını usulsüz sökecek

Tarık ARSLAN/MUDANYA(Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Mudanya İlçesi Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Yalıçiftlik Mahallesi\'nde yapılan göletin su ihtiyacının karşılanması için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, zeytin üreticisine ait tapulu 6.5 kilometrelik arazide, 2 bine yakın ağacın usulsüz olarak söküleceğini iddia etti. Türkyılmaz, sökülecek ağaçlar arasında asırlık zeytin ağaçlarının da bulunduğunu öne sürdü.

Mudanya Belediye Başkanı CHP\'li Hayri Türkyılmaz, Türkiye\'nin en önemli zeytin üretiminin adresi olan ilçede, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından haber verilmeden sessiz sedasız zeytin ağacı kesimi yapıldığını öne sürdü. DSİ tarafından, Yalıçiftlik Mahallesi’ne yapılan göletin su ihtiyacının karşılanması gerekçesiyle Tirilyeli üreticiye ait arazide zeytin katliamı yapıldığını iddia eden Belediye Başkanı Türkyılmaz, asırlık zeytin ağaçlarının, su borusu geçeceği gerekçesiyle arazi sahiplerinden habersiz, kamulaştırma yapılmadan, kökünden söküldüğünü kaydetti. Üreticilerin, çocukları gibi baktıkları zeytin ağaçlarının yok olmasına izin vermeyeceğini ve pazartesi günü Trilye\'de eylem yapacaklarını ifade eden Hayri Türkyılmaz\'ın yazılı açıklaması şöyle:

\"DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Mudanya’nın Yalıçiftlik Mahallesi’ne ait bin 240 dekar tarım arazisinin sulanması amacıyla yapılan göletin plansız inşaatının faturası, üreticiye kesildi. DSİ, bölgede su kaynağı çıkmayınca çözümü, Tirilye’deki üreticinin su kaynağından borularla su taşımada buldu. Proje kapsamında belirlenen güzergâhın dışına çıkılırken, birçok arazi sahibinin mülküne ve zeytinine zarar verildi. Proje kapsamında toplamda Tirilyeli zeytin üreticilerine ait tapulu 6.5 kilometrelik arazide resmi olarak 2 bin ağacın söküleceği ortaya çıktı. Gerekli altyapı çalışmaları yapılmadan projelendirilen gölete su taşımanın başka bir çözümü varken üreticiye zarar verimesini, 100 yıllık zeytin ağaçlarının kesilmesini kabul etmek mümkün değil. Kamulaştırmadan ve üzerinde mahsül varken 100 yıllık ağacın sökülmesi katliamdır. Gerekli teknik çalışmaların yapılarak en az zararlı şekilde çözülmesi için çalışacağız. Pazartesi günü saat 14’te Tirilye’de mağdurlarla bir araya gelip, bölgede incelemelerde bulunacağız. Bu konuda mağdur olan üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi yolunca yasal destek vereceğiz.\"

Tirilye Mahallesi Muhtarı Süleyman Alkız da aralarında tarihi ağaçların da bulunduğu 35 zeytin ağacının haber verilmeden kesildiğini ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.



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