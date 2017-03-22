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Dünya
Deutsche Welle

Başkan Trump ilk kez Avrupa'ya geliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın 25 Mayıs'ta Brüksel'de yapılacak olan NATO zirvesine katılacağı açıklandı.

22 Mart 2017 15:43

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO devlet ve hükümet başkanlarının 25 Mayıs'ta ittifak merkezi Brüksel'de yapacağı zirve buluşmasına katılacağı açıklandı.

Beyaz Saray'dan yapılan konuyla ilgili açıklamada, "Başkan müttefik devletlerin liderleriyle bir araya gelip NATO'ya bağlılığımızı pekiştirip ittifakı ilgilendiren konuları görüşecek olmaktan memnuniyet duymaktadır" denildi.

Trump'ın özellikle müttefikler arasındaki sorumluluk paylaşımı ve terörle mücadelede NATO'nun rolünü ele almak istediği belirtildi.

Trump öncesinde de, 12 Nisan'da, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Washington'da görüşecek.

Trump göreve başlamadan önce Ocak ayında yaptığı bir açıklamada "Kuzey Atlantik İttifakı'nın demode olduğunu" söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Rex Tillerson'ın 5 ve 6 Nisan tarihlerinde Brüksel'de yapılacak olan bakanlar buluşmasına katılmayacağı ve IŞİD ile mücadele imkânlarını görüşmek üzere Çarşamba günü Washington'da NATO ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla biraraya geleceği belirtildi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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