Başkan tribünde tek başına!

T24 - Şampiyonluğun gelmesinden sonra sevinç yaşayan Yıldırım, stadın boşalmasından sonra şeref tribününde bir süre tek başına oturarak televizyondan takımını izledi.







Fenerbahçe'nin 4-3 kazanarak 18'inci lig şampiyonluğuna ulaştığı Sivasspor maçının sonrasında ilginç bir kare objektiflere yansıdı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte uzun süre futbolcular ve taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. Fenerbahçeli yöneticiler ise şeref tribününde bu sevince ortak oldu. Maçın son bölümülerinde heyecandan şeref tribününden ayrılarak lobiye geçen Başkan Aziz Yıldırım, stadın boşalmasının ardından şeref tribününe gelerek burada bir süre tek başına oturdu. Yıldırım, televizyonda takımının maç ve şampiyonluk görüntülerini izledi. Görüntülendiğini farkedince tribünden ayrıldı.