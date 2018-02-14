Başkan Sözlü'den Afrin kahramanlarına moral filmi

ADANA, (DHA)- ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırladığı kısa filmi Afrin\'de teröristlere karşı kahramanca çarpışan Mehmetçiklere ithaf etti.

Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek amacıyla 1 milyon Türk bayrağı dağıtan, Mehmetçik Vakfı\'na bağış kampanyası başlatıp, belediye meclis üyeleriyle 322 bin liralık ilk bağışı yapan Adana Büyükşehir Başkanı MHP\'li Hüseyin Sözlü, 14 Şubat Sevgililer Günü için de özel film hazırlattı. Başkan Sözlü\'nün isteği üzerine belediye ekipleri tarafından hazırlanan kısa filmde, Türk ordusunun terörle mücadele operasyonlarından görüntüler yer alırken, sınır ötesinde hain teröristlere karşı savaşan bir askerin Sevgililer Günü için yazdığı mektup da seslendirildi. Mektupta şu dizeler yer aldı:

\"Bugün 14 Şubat sevdiğim,/ Sensizim ama üzgün değilim!/ Bozkırın çiçeklerinde kokunu,/ Yıldızlarında yüzünü,/ Renginde gözlerini görüyorum./ Bugün 14 Şubat sevdiğim,/ Sensizim ama üzgün değilim!/ Bayrağımın alında yanaklarını,/ Hilalinde kaşlarını,/ Kumaşında ipek ellerini tutuyorum./ Bugün 14 Şubat sevdiğim,/ Sensizim ama üzgün değilim!/ Memleketimin dağlarında gezmesin diye düşmanlar,/ Ağlamasın diye mazlumlar,/ Sevenleri ayırmasın diye hainler,/Vatan denen nazlı yarin sevdasının, Kızılelma\'nın peşindeyim./ Bugün 14 Şubat sevdiğim,/ Sensizim ama üzgün değilim,/ Ata\'mızın emaneti Cumhuriyet\'imize gelmesin diye zeval,/ Hep dalgalansın diye yıldız ve hilal,/ Bozulmasın diye birliğimiz,/ Hainlerin ensesindeyim./ Bugün 14 Şubat sevdiğim,/ Afrin\'deyim, sensizim ama üzgün değilim!/ Sevgililer Günün kutlu olsun sevdiğim,/ Çok yakında…/Çok yakında zaferlerle döneceğim.\"



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