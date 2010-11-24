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Spor

BAŞKAN ŞENER LİSTESİNİ BELİRLİYOR TRABZON (A.A) 

24 Kasım 2010 01:25

-BAŞKAN ŞENER LİSTESİNİ BELİRLİYOR TRABZON (A.A) - 23.11.2010 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, aralık ayında yapılacak genel kurulda listesine alacağı bazı isimleri belirledi. Sadri Şener, asbaşkan olarak Nevzat Şakar'a, başkan yardımcısı olarak Necmettin Aytekin'e, genel sekreter olarak da Hasan Yener'e listesinde yer verecek. Şener'in, bu isimler dışında listede yer alacak üyelerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalarını sürdürdüğü, bunun genel kurula doğru netleşeceği öğrenildi. Öte yandan Şener'in listesinde şu anki mevcut yönetimden 8 kişinin daha yer alacağı da ifade edildi.

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